El clásico de Spencer Johnson, ¿Quién se ha llevado mi queso?, ofrece una metáfora sencilla pero poderosa sobre cómo reaccionamos frente al cambio. En un laberinto en constante movimiento, algunos personajes se aferran a lo conocido, mientras otros aceptan que el queso ya no está donde solía estar y salen a buscar nuevas oportunidades. Hoy, la velocidad de los acontecimientos globales obliga al agro argentino a mirar ese laberinto desde otra perspectiva: la de la sincronicidad.

El concepto, acuñado por el psicólogo suizo Carl Jung, describe la ocurrencia simultánea de hechos que no están unidos por una relación directa de causa y efecto, pero que adquieren sentido al coincidir en el tiempo. Son esas “coincidencias significativas” que parecen revelar una dirección común. En el plano de los negocios internacionales, Argentina parece estar atravesando precisamente uno de esos momentos.

El mundo vive transformaciones profundas. La seguridad alimentaria y energética se ha convertido en una prioridad estratégica para las grandes potencias a partir de los conflictos que persisten en Eurasia y Medio Oriente. Como consecuencia, los flujos comerciales de granos, proteínas y energía están siendo redefinidos.

El laberinto del agro y la sincronicidad de los mercados globales. (Fuente: Archivo)

Al mismo tiempo, la crisis climática altera los patrones históricos de producción. Diversas regiones del hemisferio norte enfrentan fenómenos extremos que afectan sus rendimientos y reducen sus excedentes exportables. A ello se suman exigencias ambientales cada vez más concretas, como las regulaciones vinculadas a la huella de carbono impulsadas por la Unión Europea, que ya forman parte de las reglas del comercio internacional.

La coincidencia significativa aparece cuando estos fenómenos externos convergen con un proceso de ordenamiento macroeconómico y desregulación interna en la Argentina. La reducción de trabas comerciales y la búsqueda de mayor previsibilidad ocurren justamente cuando el mundo demanda más alimentos, energía y productos con estándares crecientes de sustentabilidad.

No existe una relación causal entre los conflictos geopolíticos, las transformaciones climáticas y las reformas locales, pero su simultaneidad configura una oportunidad histórica para la reinserción competitiva del país.

La cuestión es cómo interpretar esa señal. Tal como planteaba Jung, la sincronicidad solo adquiere valor cuando alguien es capaz de reconocerla y actuar en consecuencia. En el agro argentino conviven todavía quienes observan estos cambios con desconfianza y añoran el retorno de un escenario que ya no existe, junto con quienes han comprendido que las nuevas exigencias globales también abren espacios inéditos de crecimiento.

Son estos últimos los que ya están leyendo las nuevas corrientes del comercio internacional, incorporando tecnología, certificando procesos, midiendo capturas de carbono y posicionando la producción argentina como una oferta capaz de responder a las demandas de un mercado cada vez más sofisticado. También son quienes entienden que los nuevos destinos de exportación pueden encontrarse en regiones que hasta hace poco ocupaban un lugar secundario en la estrategia comercial, desde Asia hasta África, pasando por nichos de alto valor agregado donde la trazabilidad y la sustentabilidad son tan importantes como el volumen producido.

La sincronicidad no es una garantía de éxito. Tampoco es una cuestión de azar. Es una invitación a actuar cuando las condiciones parecen alinearse. Que las tendencias globales de demanda coincidan con un intento de flexibilización y modernización interna crea un escenario particularmente favorable para que las empresas agroindustriales argentinas aceleren sus procesos de innovación y expansión.

El queso no solo cambió de lugar: también cambió de naturaleza. Hoy es más sofisticado, más trazable y sustentable. La coincidencia significativa está sobre la mesa. La pregunta es si el agro argentino interpretará estas señales como simples casualidades o si asumirá el desafío de recorrer el laberinto para transformarlas en una verdadera estrategia de desarrollo nacional.