Crédito hipotecario: las 3 claves para decidir si conviene esperar o comprar ahora
Los préstamos hipotecarios volvieron a mostrar señales de recuperación en junio y despertaron el interés de quienes buscan acceder a la vivienda propia. Sin embargo, especialistas recomiendan analizar tres variables clave antes de tomar la decisión.
La deuda soberana vuelve a liderar las ganancias y lleva al riesgo país a un nuevo mínimo de las últimas semanas. Las acciones operan casi sin cambios, con los bancos entre las mayores subas y las energéticas afectadas por la caída del petróleo