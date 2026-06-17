La inflación de la eurozona subió al 3,2% en mayo: estas son todas las razones. (Foto: EFE).

La inflación de la eurozona subió en mayo hasta alcanzar una tasa interanual del 3,2%, dos décimas más que el mes anterior, mientras que la del conjunto de la Unión Europea (UE) se elevó al 3,3%, una décima más, según los datos publicados este miércoles por Eurostat.

El encarecimiento de los productos energéticos fue el principal factor que explica la aceleración de los precios en la eurozona, con un aumento del 10,8%, seguido por los alimentos frescos (4%), los servicios (3,5%), los alimentos procesados (1,1%) y los bienes industriales no energéticos (0,9%).

La inflación subyacente también repuntó en mayo

Con todo, la inflación subyacente -que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos y es la que toma como referencia el Banco Central Europeo (BCE)- repuntó cuatro décimas en mayo, desde el 2,2% observado un mes antes hasta el 2,6% del mes pasado (una décima más de lo calculado previamente).

Así, Eurostat confirma que la inflación de la zona euro acumula con el dato de mayo cinco repuntes consecutivos desde que abrió el año en enero con una tasa del 1,7% que luego se elevó al 1,9% en febrero, el 2,6% en marzo (primer mes que capturó el impacto de la guerra en Oriente Medio), el 3% en abril y el 3,2% de mayo.

La inflación de la eurozona subió al 3,2% en mayo: estas son todas las razones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

España registra la mayor inflación entre las principales economías de la eurozona

Entre las cuatro grandes economías que comparten la moneda común, España presentó la tasa armonizada de inflación más elevada durante mayo.

España: 3,6%

Italia: 3,2%

Francia: 2,8%

Alemania: 2,7%

Los países con mayor inflación en la Unión Europea

Rumanía lideró el aumento de precios dentro del bloque comunitario, seguida por varios países de Europa del Este y del sur del continente.

Rumanía: 9,7%

Bulgaria: 6,3%

Lituania: 5,1%

Croacia: 4,9%

Grecia: 4,9%

Luxemburgo: 4,5%

Eslovaquia: 4%

Bélgica: 4%

Eslovenia: 3,8%

Austria: 3,7%

Letonia: 3,5%

Países Bajos: 3,4%

España registra la mayor inflación entre las principales economías de la eurozona. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los países que se situaron por debajo de la media comunitaria

La media de inflación de la Unión Europea se ubicó en el 3,3%, por lo que varios Estados miembros registraron tasas inferiores a ese nivel.