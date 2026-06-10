Tras el desgaste acumulado en la primera mitad del año, el Gobierno recibirá mañana de la economía una señal clave en su intento por preservar capital político de cara a las elecciones del próximo año.

El Indec reflejará una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor, un dato que le permitirá a la administración de Javier Milei recuperar parte de la confianza social en que el plan de estabilización volvió a encarrilarse, pese a la volatilidad registrada en los precios de la energía.

Se trata de una señal que puede aportar previsibilidad a un mercado que la demanda con urgencia, especialmente ante un escenario electoral que comenzará a ganar temperatura una vez finalizado el Mundial.

Pero, sobre todo, la desaceleración de la inflación abre la puerta a una baja de tasas indispensable para consolidar la recuperación de la actividad económica. En particular, en aquellos sectores que atravesaron dificultades durante los primeros meses del año, cuando el avance de los precios volvió a superar la recomposición de los ingresos.

Con programas de refinanciación mediante, los bancos comenzaron a detectar en las últimas semanas una reducción de la mora crediticia, tendencia que esperan se profundice tras el cobro del medio aguinaldo.

En el sector confían en duplicar el volumen de préstamos en los próximos años, aunque reconocen que la elevada carga tributaria de los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal— limita la posibilidad de ofrecer financiamiento más accesible. La ecuación es sencilla: con una inflación superior al 30% anual, las tasas para préstamos pueden ubicarse en torno al 45%. A medida que el IPC continúe descendiendo, el costo del crédito también debería acompañar esa tendencia.

Con menor inflación y tasas más bajas, la economía podría comenzar a fluir en sectores que todavía esperan su turno. Un dato económico que, inevitablemente, también tendrá impacto político cuando llegue la hora de las urnas.