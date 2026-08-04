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Este lunes, 3 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7046 - Tomates

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

 1°7046 11°6746
 0474  12°5799
 3°8101 13°1654 
 7580  14°8325 
 2968  15°1958 
 6°4699  16°3641
 1967  17°6864 
 0071  18°2462 
 8874  19°7062 
 10°8927 20°9518 

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Maduros anuncian prosperidad y frutos cercanos; verdes o dañados advierten retrasos, desgaste o tensiones.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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