Este lunes, 3 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7046 - Tomates

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

1° 7046 11° 6746 2° 0474 12° 5799 3° 8101 13° 1654 4° 7580 14° 8325 5° 2968 15° 1958 6° 4699 16° 3641 7° 1967 17° 6864 8° 0071 18° 2462 9° 8874 19° 7062 10° 8927 20° 9518

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele señalar vitalidad, abundancia y deseo; su rojo evoca energía y acción.

Maduros anuncian prosperidad y frutos cercanos; verdes o dañados advierten retrasos, desgaste o tensiones.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.