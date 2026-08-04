Este lunes, 3 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7046 - Tomates
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto
|1°
|7046
|11°
|6746
|2°
|0474
|12°
|5799
|3°
|8101
|13°
|1654
|4°
|7580
|14°
|8325
|5°
|2968
|15°
|1958
|6°
|4699
|16°
|3641
|7°
|1967
|17°
|6864
|8°
|0071
|18°
|2462
|9°
|8874
|19°
|7062
|10°
|8927
|20°
|9518
¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con tomates suele señalar vitalidad, abundancia y deseo; su rojo evoca energía y acción.
Maduros anuncian prosperidad y frutos cercanos; verdes o dañados advierten retrasos, desgaste o tensiones.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.