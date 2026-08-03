El presidente Javier Milei presentó anoche en cadena nacional un paquete de cambios estructurales a la nueva Carta Orgánica del BCRA, a lo que le sumó una regla fiscal permanente, la liberalización del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros.

Las calificó como “el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”. En el centro del anuncio estuvo el rol del BCRA, al que señaló como “la herramienta que posibilitó el robo de la alta política” durante casi un siglo.