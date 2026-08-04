El precio del litro de combustible en España.

Este martes, 4 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,69 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,86 euros y el diésel ronda los 1,81 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.7% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.42%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 4 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.649 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.649 euros hasta los 2.005 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.991 euros

Granada: 1.659 euros hasta los 1.961 euros

Ceuta: 1.594 euros hasta los 1.639 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 4 de agosto en España?

Durante este martes, 4 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.589 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.479 euros hasta los 1.835 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.879 euros

Granada: desde los 1.569 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: desde los 1.549 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.669 euros hasta los 1.845 euros.

Málaga: desde los 1.649 euros hasta los 1.865 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con 95 RON, el más habitual para la mayoría de vehículos. Su uso reduce el riesgo de autodetonación, protege el motor, ofrece buen desempeño y, en comparación con la 98, normalmente resulta más económica.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible sin plomo de 98 RON, indicada para motores de alta compresión o turbo. Su mayor octanaje reduce la detonación, optimiza el rendimiento y puede ayudar a mantener el motor más limpio, especialmente si el fabricante la recomienda.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.789 euros y el máximo es de 2.019 euros

Barcelona: desde 1.679 euros hasta los 2.005 euros

Valencia: desde 1.62 euros hasta los 2.035 euros

Granada: desde 1.789 euros hasta los 1.965 euros euros

Ceuta: desde los 1.589 euros hasta los 1.589 euros

Zaragoza: desde los 1.909 euros hasta los 2.015 euros.

Málaga: desde los 1.869 euros hasta los 1.979 euros.

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante y evita acelerones y frenazos; usa el control de crucero cuando sea seguro.

Revisa la presión de los neumáticos y realiza mantenimiento regular: filtros limpios, aceite adecuado y alineación correcta.

Reduce peso y resistencia: vacía el maletero, quita portaequipajes, planifica rutas y apaga el motor en paradas largas.