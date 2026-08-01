Es uno de los físicos más prestigiosos de la Argentina e integrante de la Academia Nacional de Ciencias.

Su vocación nació cuando era apenas un niño: fascinado por la carrera espacial, pasaba horas mirando el cielo con la esperanza de descubrir el paso del satélite Sputnik, el primer satélite artificial de la historia.

Esa curiosidad marcaría el inicio de una vida dedicada a la ciencia, la investigación y la divulgación.

En este episodio, recorre su historia personal, comparte las experiencias que moldearon su carrera y ofrece una mirada sobre cómo la física ayuda a comprender algunos de los grandes desafíos del mundo actual.