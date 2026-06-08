Louis Dreyfus Company (LDC) anunció una inversión de u$s 400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol en la Argentina. La compañía francesa confirmó el proyecto este lunes a través de una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, quien difundió el anuncio en su cuenta de X.

Según señaló LDC, la instalación será una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo. La compañía agregó que el proyecto representa una de las inversiones más importantes realizadas por el sector agroindustrial argentino en la última década .

La nueva planta se construirá en el predio que LDC tiene en Bahía Blanca y se sumará a la infraestructura de almacenamiento y logística que la compañía opera en ese complejo, incluido su puerto . Según la empresa, el proyecto busca atender la creciente demanda global de aceites vegetales para la alimentación y los biocombustibles.

“Este proyecto emblemático refleja tanto nuestra confianza en el potencial de largo plazo de Argentina como nuestro compromiso de fortalecer aún más nuestra ya sólida presencia industrial en el país. La inversión será fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, mejorando así la competitividad del sector agroindustrial argentino y generando mayores exportaciones con valor agregado ”, indica la carta.

Además, subrayó que la Argentina se posiciona como un mercado estratégico para las líneas de negocio de la firma que incluyen la producción de algodón, granos, oleaginosas y sus derivados. “Los recursos naturales del país, su experiencia agrícola y su relevancia global en las cadenas de suministro de alimentos, nutrición animal y otros productos lo convierten en una piedra angular de nuestras operaciones globales” , agrega.

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Recibí esta carta de Michael Gelchie, Director Ejecutivo de Louis Dreyfus Company.

Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Son 400 millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de girasol en… pic.twitter.com/GJ8utAYT5K — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 8, 2026

La decisión de avanzar con la inversión se habría terminado de definir durante una reunión que mantuvieron en marzo Michael Gelchie, CEO global de la firma, y Caputo, en el marco de la Argentina Week realizada en Nueva York.

Presente en la Argentina desde hace más de 120 años, LDC tiene tres complejos portuarios: dos en Rosario (General Lagos y Timbúes) y uno en Bahía Blanca. Además, cuenta con oficinas comerciales, acopios de cereales y oleaginosas y una desmontadora de algodón en 23 localidades de las principales zonas agrícolas del país.

También comercializa y exporta cereales, oleaginosas, aceite y harinas vegetales, biodiesel, glicerina, lecitina, algodón, fertilizantes, fitosanitarios y semillas y brinda soluciones financieras y logísticas a los productores argentinos.

A principios de año, la compañía comenzó a producir aceites para biocombustibles avanzados en su planta de Timbúes, tras una inversión de más de u$s 20 millones. En paralelo, el año pasado inauguró un nuevo centro logístico en Santa Elena, Entre Ríos, para montar un nuevo acopio y remodelar su terminal portuaria.

Se trata, además, de la empresa que junto a Molinos Agro pujaba por quedarse con Vicentin durante el proceso de salvataje que finalmente quedó en manos de Mariano Grassi. A fines de mayo, ambas empresas confirmaron que abandonaron definitivamente esa disputa luego de haber apelado la homologación del acuerdo por parte del juez, Fabián Lorenzini.