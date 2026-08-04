La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 3 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 8057 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de agosto

1° 8057 11° 8445 2° 8000 12° 4600 3° 1914 13° 5301 4° 6862 14° 9101 5° 8049 15° 2715 6° 3065 16° 5611 7° 6772 17° 1618 8° 4068 18° 6186 9° 1677 19° 8543 10° 3044 20° 7483

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado suele representar cargas emocionales, complejos o la necesidad de aceptar imperfecciones con resiliencia.

Si causa temor, puede aludir a prejuicios o vergüenza; si brinda ayuda, apunta a empatía y superación; si tú lo eres, a autoaceptación.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.