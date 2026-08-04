Este lunes, 3 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0056 (La Caída).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 3 de agosto

1° 0056 11° 4384 2° 3440 12° 6740 3° 2708 13° 5333 4° 9784 14° 8957 5° 6618 15° 4831 6° 4544 16° 6346 7° 8845 17° 0044 8° 3319 18° 2256 9° 6317 19° 4165 10° 9621 20° 6711

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con La Caída refleja miedo a perder el control, inseguridad y estrés ante cambios repentinos.

También sugiere soltar el perfeccionismo y confiar en el aprendizaje que sigue a un tropiezo.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.