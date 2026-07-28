El mercado inmobiliario rural empezó a mostrar un mayor movimiento de operaciones, traccionado principalmente por una oferta limitada de campos y un aumento de la demanda. En algunas de las regiones de mayor productividad de la tierra los precios ya registran subas de dos dígitos.

En ese escenario, empresas que cuentan con activos rurales fuera de su actividad principal comenzaron a concretar operaciones de venta .

Uno de los casos es Fiplasto. La fabricante de tableros de madera informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que vendió seis fracciones de campo, unas 317 hectáreas, ubicadas en la localidad santafesina de Andino.

Según comentó la compañía, la operación se enmarcó “en la estrategia de venta de ciertos activos que, si bien relevantes, no se consideran estratégicos por cuanto no están afectados a la actividad industrial y productiva de ninguna de las unidades de negocios de la sociedad” , dijo. El valor de cada hectárea fue de u$s 11.475, lo que le representó a la sociedad un ingreso por u$s 3,6 millones.

La venta también dejó otro dato: el precio de la tierra. En esta oportunidad, Fiplasto obtuvo u$s 11.475 por hectárea, un 76,5% más que los u$s 6500 por hectárea que había conseguido en febrero, cuando vendió otra fracción de 493 hectáreas en Ramallo por un total de u$s 3,2 millones.

Fiplasto

No fue la única desinversión. Durante 2025 la compañía concretó otras ventas de terrenos que le reportaron ingresos por más de u$s 5 millones. Con las operaciones realizadas entre el año pasado y este año, ya obtuvo cerca de u$s 12 millones por la venta de campos y terrenos.

De capitales nacionales y fundada en 1945, la firma es el único productor argentino de tableros de madera de alta densidad. Cuenta con dos plantas industriales de producción de muebles en Ramallo y Vedia, provincia de Buenos Aires, y más de 2500 hectáreas de activos forestales.

Hay una oferta limitada y mejores valuaciones en zonas productivas

El contexto del mercado acompaña. De acuerdo con datos del sector, los mejores campos agrícolas del denominado “triángulo de oro”, integrado por zonas de Pergamino, Rojas y Salto , alcanzan valores de entre u$s 16.000 y u$s 20.000 por hectárea, alrededor de un 10% por encima del año anterior.

En tanto, la rentabilidad promedio del negocio agrícola se ubica entre el 3% y 4% anual.

El movimiento también alcanzó a los campos ganaderos. En distintas regiones del país, las valuaciones crecieron entre 15% y 30% durante el último año. Según datos de la inmobiliaria Nordheimer, en algunas de las principales zonas productivas ya se pagan entre u$s 3500 y u$s 5000 por hectárea, mientras que en la Cuenca del Salado los establecimientos que hace un año se negociaban entre u$s 2500 y u$s 3000 por hectárea, hoy alcanzan valores de u$s 3500 a u$s 4000.

La recuperación también se refleja en el volumen de operaciones. En Entre Ríos, el mercado registró durante el último año más compraventas que en los tres años anteriores en conjunto , mientras que provincias como San Luis, Santiago del Estero y La Pampa también muestran un crecimiento de las consultas y de las transacciones.

A nivel regional, la Argentina ofrece valores competitivos frente a otros países productores. “Si se compara con mercados como los Estados Unidos, donde el valor del ganado continúa siendo significativamente superior, muchos productores consideran que el negocio local todavía tiene margen para seguir creciendo” , establece el informe elaborado por Nordheimer.

El mayor movimiento también se refleja en el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR), que elabora la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR). El indicador, que toma como referencia 100 puntos como el máximo nivel de actividad histórica, registró 56,86 puntos en mayo . En junio retrocedió a 47,73 puntos , aunque se mantuvo como el segundo registro más alto del año.

Según la entidad, la menor actividad respondió a una disminución de la oferta de campos agrícolas y mixtos, mientras que los buenos valores de la hacienda continuaron generando consultas por establecimientos ganaderos.