Puesta en escena y cadena nacional

El engranaje de la maquinaria política de Milei volvió a funcionar luego de meses de parálisis comunicacional y errores no forzados. El Presidente le había reclamado a su círculo íntimo recuperar la iniciativa, recobrando la agenda y enalteciendo la batalla cultural. Consideró que ya no quedaba margen de error y que era necesario dar vuelta la hoja, tras todos los problemas aparejados por el caso Adorni.

Ese regreso de la narrativa se reflejó con dos anuncios que se estudiaron desde las principales usinas libertarias en Balcarce 50. A pesar de la resistencia de su hermana, el mandatario acudió a Santiago Caputo, quien colaboró en el contenido del anuncio y la puesta en escena de la cadena nacional, donde se presentó la reforma para la carta orgánica del Banco Central. También colaboró en el diseño y en la manera de explicar el DNU que modifica la ley migratoria y permite deportar a extranjeros que difundan mensajes de odio “contra el pueblo argentino”.

El consultor fue el encargado de la estrategia para informar ambas medidas. En la mesa política, donde abundaron últimamente los pases de factura y cruces sobre operaciones mediáticas entre ellos, el asesor se explayó sobre cuál era, para él, la mejor forma de amplificar el discurso oficialista ante dos temas que el jefe de Estado quería explotar. “Santiago nos recomendó la mejor manera de capitalizar los anuncios frente a la opinión pública, el Presidente tomó nota y lo lanzó” , reveló a El Cronista uno de los funcionarios que interviene en ese esquema de poder.

A esto se le suma que participó activamente de la confección jurídica la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, mano derecha de Caputo. Milei no le pidió ayuda al Ministerio de Justicia, a cargo de los karinistas Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.

Tango y asado a la coreana

Lee Jae-Myung no solo posó con la motosierra libertaria en su paso por Buenos Aires. Además de su visita por la Casa Rosada, el presidente surcoreano fue recibido por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, que le entregó la Llave de la Ciudad y lo distinguió como Visitante Ilustre.

Pero contó con otros agasajos. Junto a su primera dama Kim Hea-kyung, no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar un show de tango y compartieron un espectáculo en la Usina del Arte. Disfrutaron de “Arirang y tango: dos corazones, un ritmo”, un concierto que une lo mejor del tango argentino y la música tradicional coreana. Todo comenzó con las composiciones “Buenos Aires 0 hora”, de Astor Piazzolla y “Gallo ciego”, de Agustín Bardí.

Se presentaron integrantes del Centro Nacional de Gugak de Corea, que interpretaron las piezas musicales “Monggeumpo taryeong” y “Sinpuri”, y los argentinos campeones del mundo de tango. Todos juntos versionaron “Libertango”.

También hubo un momento ameno cuando ambos encabezaron un encuentro para la comunidad en el país, donde asistieron 150 personas. No hubo asado argentino, pero sí recurrieron a cortes típicos. No le llaman cuadrada, pero sí láminas de carne estilo Seolgitsal, con ensalada y una fuerte presencia de rábanos.

Luego recurrieron a su exigente paladar con los frutos marinos, optando por una corvina a la parrilla, con una guarnición parecida a un puré, con mango, quinua y mantequilla de ajo negro. De postre hubo flan de maracuyá acompañado de chocolate crujiente y caramelo.

No todo salió perfecto. El temporal en la capital argentina le impidió visitar el barrio coreano , en los alrededores del Bajo Flores, donde se asentaron sus primeros compatriotas.

Antes de irse a Seúl, fuentes coreanas destacaron el rol aperturista de Milei, pero hicieron principal hincapié en que el mandatario es fanático de la cultura coreana y en especial de su industria cosmética, de origines milenarios. Nadie le aclaró que ese estilo es llamado mundialmente “cultura K”, por sus siglas en inglés.

No solo Newell´s busca a Messi

Pasan las horas y crecen las versiones acerca de otro intento para repatriar a Lionel Messi para que juegue en la lepra rosarina, aunque sea unos meses.

En la ciudad santafesina están acostumbrados a estos rumores desde hace años, por lo que muchos requieren evidencia para ilusionarse. Pero hay datos que demuestran que realmente hay gestiones para esa presunta vuelta al país.

Además de las tratativas que pueda hacer el club y el mundo del fútbol, la política se metió activamente. Fuentes inobjetables de la Provincia de Santa Fe dan cuenta que la gobernación y el Municipio están en contacto con la familia del ídolo y buscan convencerlos de que pueden “blindar” Rosario. Saben de la necesidad del futbolista de estar cerca de su padre, tras un delicado problema de salud, y le enfatizaron que hay garantías suficientes para que pueda vivir y transportarse sin problemas.

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Desde las altas esferas provinciales recalcan que buscan dar ese impacto mundial, con el objetivo de enterrar la mala fama que ha tenido Rosario por su crimen organizado. Hace dos semanas lograron que Estados Unidos elimine su alerta de máxima seguridad y se entusiasman con romper el mercado de pases. La familia de Messi no se pronunció.