El regreso de los celestiales y el operativo para repatriar a Messi
Santiago Caputo recuperó influencia en la cocina del Gobierno con los últimos anuncios oficiales. La visita del presidente surcoreano dejó curiosidades y la política se sumó a las gestiones para tentar a Lionel Messi.
El economista y extitular de la autoridad monetaria planteó una batería de modificaciones al proyecto oficial, alertó sobre una “tensión cambiaria” para 2027 y cuestionó el uso de los encajes bancarios para financiar al Estado.