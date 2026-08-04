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El dólar oficial hoy martes 4 de agosto cotiza a $ 1465 para la compra y $ 1515 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda de la semana.

La divisa finalizó julio con un incremento de $ 10 y frenó la escalada que había iniciado en junio, cuando aumentó $ 70 (4,6%). En tanto, se mantiene $ 35 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

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Por su parte, el dólar mayorista cotiza en $ 1462,10 para la compra y $ 1512 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1848,23.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante agosto los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de junio.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se sitúa en $ 1969,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar blue hoy martes 4 de agosto se ofrece a $ 1535 para la compra y $ 1555 para la venta.

El paralelo culminó julio con una suba de $ 45 (2,97%), que se suman a los $ 85 (5,94%) que había ganado durante junio. Además, se ubica $ 25 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

La brecha entre el blue y el oficial es de 2,64%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este lunes la entidad adquirió u$s 18 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En julio, totalizó los u$s 2162 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 49.376 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 4 de agosto

El dólar oficial hoy martes 4 de agosto se ubica a $ 1515 para la venta. Banco por banco, los precios son:

EntidadCompraVenta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.1.465,000 1.515,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA1.465,000 1.515,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.1.450,000 1.510,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.1.470,000 1.520,000
BANCO SUPERVIELLE S.A.1.466,500 1.521,500
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES1.455,000 1.515,000
BANCO PATAGONIA S.A.1.465,000 1.515,000
BANCO HIPOTECARIO S.A.1.475,000 1.510,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.1.465,000 1.515,000
BRUBANK S.A.U.1.470,000 1.510,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO1.465,000 1.515,000
BANCO MACRO S.A.1.465,000 1.520,000
BANCO PIANO S.A.1.475,000 1.520,000
BANCO DE COMERCIO S.A.1.460,000 1.510,000