La elección del nombre “Inocencia Fiscal” no es casual. Resume un cambio que puede ser mucho más profundo que la simplificación de una declaración jurada: pretende modificar la lógica con la que durante décadas se construyó la relación entre el Fisco y el contribuyente.

La relación tributaria, que esencialmente debe ser una relación de derecho, fue deteriorándose hasta convertirse, demasiadas veces, en una relación de poder.

Y cuando el poder de una de las partes crece sin que simultáneamente se fortalezcan los derechos de la otra, el equilibrio desaparece peligrosamente. El resultado fue un contribuyente cada vez más obligado a informar, justificar y demostrar, frente a una Administración dotada de crecientes herramientas para exigir, presumir, controlar y sancionar.

Así se fue instalando una lógica peligrosa: el contribuyente dejó de ser considerado un ciudadano que cumple con sus obligaciones y pasó, muchas veces, a ser tratado como un potencial evasor que debía demostrar permanentemente que no lo era. Y allí aparece el verdadero significado de la expresión “Inocencia Fiscal”.

No se trata de quitarle herramientas al Estado para combatir la evasión. Mucho menos de proteger al evasor. Se trata de recuperar el equilibrio perdido entre las potestades del Fisco y los derechos del contribuyente. El Estado tiene el derecho —y la obligación— de recaudar los impuestos que establece la ley. Pero ese poder no es ilimitado. Del otro lado existe un ciudadano con derechos, garantías, privacidad y seguridad jurídica que también deben ser respetados. Porque el poder tributario no puede convertirse en poder sin límites.

La Inocencia Fiscal intenta entonces invertir una lógica que se fue consolidando durante décadas: el contribuyente no debe partir de la condición de sospechoso.

El cambio de paradigma que propone la Inocencia Fiscal no queda solamente en una declaración de principios. Se traduce en modificaciones concretas que limitan facultades del Estado, otorgan mayor seguridad jurídica y fortalecen la posición del contribuyente frente al Fisco. Hay cuatro áreas fundamentales.

1. Ley Penal Tributaria: menos amenaza penal y mayores garantías

Durante años, una controversia tributaria podía escalar rápidamente hacia el terreno penal. La Inocencia Fiscal procura devolver al derecho penal tributario su carácter de última herramienta del Estado frente a conductas verdaderamente graves, evitando que funcione como mecanismo de presión frente a diferencias fiscales.

El aumento de los mínimos de punibilidad es una primera manifestación. En la evasión simple, por ejemplo, el piso pasó de $1,5 millones a $100 millones. Pero el fortalecimiento de los derechos del contribuyente va más allá.

ARCA no deberá formular denuncia penal cuando no existió una conducta punible; cuando el ajuste se origine exclusivamente en presunciones sin otros elementos probatorios; cuando exista una diferencia fundada en un criterio interpretativo o técnico-contable previamente exteriorizado; o cuando el contribuyente haya corregido la deficiencia mediante una declaración jurada presentada antes del inicio de la fiscalización. Una deuda tributaria no es necesariamente evasión. Una diferencia interpretativa no es delito. Y una presunción fiscal, por sí sola, no debería alcanzar para poner en marcha el poder penal del Estado.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

También se amplían las posibilidades de evitar o extinguir la acción penal. Se recupera así un principio esencial: el derecho penal debe sancionar conductas dolosas de suficiente gravedad, no convertirse en una herramienta ordinaria de recaudación.

2. Reducción de la prescripción: el derecho a que el pasado tenga un límite

Otro avance significativo es la reducción del plazo durante el cual el contribuyente permanece expuesto a la fiscalización. Para el contribuyente inscripto que presentó sus declaraciones juradas y canceló sus obligaciones en término, el plazo para que el Estado determine impuestos o aplique sanciones puede reducirse de cinco a tres años, siempre que no se configure la diferencia significativa prevista por la ley.

En materia de recursos de la seguridad social, el plazo se reduce de diez a cinco años. Esto también constituye un derecho. Quien cumplió no puede permanecer indefinidamente bajo sospecha ni conservar durante períodos excesivos la incertidumbre de que sus obligaciones vuelvan a ser revisadas. La prescripción no es un beneficio para el incumplidor. Es una institución fundamental de la seguridad jurídica.

3. Prescripciones provinciales y municipales: un límite común al poder tributario

La unificación del régimen de prescripción para los tributos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa otro cambio trascendente. Durante años, las diferentes jurisdicciones locales pudieron establecer reglas y plazos propios, generando asimetrías e incertidumbre para los contribuyentes. La Inocencia Fiscal establece que, en materia de tributos provinciales, municipales y de CABA, el término de prescripción se rija por la Ley Nacional de Procedimiento Tributario.

La seguridad jurídica del contribuyente no debería depender del código postal. Una obligación tributaria necesita un límite temporal cierto, cualquiera sea el nivel de gobierno que ejerza la potestad fiscal. La unificación introduce previsibilidad y coloca un límite uniforme frente a la posibilidad de mantener abiertas obligaciones tributarias durante períodos diferentes según la jurisdicción que las reclame.

4. Régimen Simplificado de Ganancias: menos información, más privacidad y mayor certeza

Quizás aquí se advierta con mayor claridad el cambio de paradigma. El contribuyente que opta por el Régimen Simplificado determina su impuesto sobre la base de sus ingresos y gastos deducibles, sin tener que exponer ante el Fisco toda su vida patrimonial y sus consumos para demostrar que cumplió correctamente.

No se trata solamente de simplificar una declaración jurada. Se reconoce algo mucho más importante: el derecho a la privacidad también existe frente a la Administración Tributaria. El Estado debe conocer la información necesaria para determinar y controlar el impuesto, pero eso no significa que deba conocer indiscriminadamente cada decisión patrimonial del ciudadano.

A ello se suma la presunción de exactitud de la declaración y el denominado “bloqueo hacia atrás” o “tapón fiscal”: como principio, ARCA no podrá revisar períodos anteriores no prescriptos, salvo que impugne la declaración simplificada del último período y se configure una discrepancia significativa. También se limita la utilización de presunciones y se permite utilizar dólares en efectivo provenientes de actividades lícitas sin consecuencia fiscal y sin costo para el contribuyente.

Y con Inocencia Fiscal II se pretende profundizar todavía más esta protección: la carga de acreditar una discrepancia significativa recaerá sobre ARCA y se establecerán umbrales que impidan que diferencias menores produzcan consecuencias desproporcionadas.

Las modificaciones pueden parecer diferentes: derecho penal, prescripción, facultades provinciales y municipales, declaraciones juradas, privacidad, carga de la prueba. Pero todas responden a un mismo principio. El poder tributario necesita límites.

La Inocencia Fiscal comienza a reconstruir esos límites y a devolver al contribuyente derechos que fueron quedando debilitados a medida que crecían las facultades del Estado. Por eso no estamos solamente frente a una reforma tributaria. Estamos frente al intento de recuperar el equilibrio entre quien tiene el poder de exigir y quien tiene, además de obligaciones, derechos que deben ser respetados. Ese es el verdadero sentido de pasar de una relación de poder discrecional a una relación de derecho.