Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió una alerta dirigida a toda la población mexicana ante el avance de las primeras tormentas de agosto que traerán grandes acumulados de lluvia.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó cuáles serán los estados que registrarán a partir del martes 4 de agosto intensas precipitaciones , además de posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h .

Alerta por lluvias intensas a partir del martes: cuáles son los estados afectados

A partir del martes 4 de agosto y durante las próximas 48 horas, se espera que el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, entre otros fenómenos, ocasione chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional.

Concretamente, se pronostican lluvias intensas en zonas de Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas, mientras que la onda tropical núm. 23 se alejara gradualmente de costas mexicanas.

El pronóstico de precipitación total acumulada en la República Mexicana. (Foto: SMN) Hernández Comi Boris Isauro

Por su parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.

En este contexto, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

Por otro lado, se esperan que algunas entidades federativas del país se vean afectadas por fuertes ráfagas de viento, con rachas de hasta 70 km/h en estados como Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, entre otros.

¿Cuáles son los estados donde habrá lluvias intensas?

Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados generarán las condiciones propicias para que se produzcan lluvias intensas en los siguientes estados:

Martes 4 de agosto

Sonora (norte)

Chihuahua (sur y suroeste)

Oaxaca (este)

Chiapas (sur).

Miércoles 5 de agosto

Sonora (centro y sureste).

Sinaloa (norte).

Durango (noroeste y centro).

Chihuahua (suroeste).

Nayarit (sur).

Jalisco (oeste).

Michoacán (oeste).

Guerrero (suroeste).

Oaxaca (sur y este).

Yucatán (oeste y este).

Jueves 6 de agosto