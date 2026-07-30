Bio4 anunció un plan de inversiones por u$s 70 millones para los próximos tres años con el objetivo de aumentar su capacidad productiva de bioetanol de maíz.

Así, la compañía buscará superar los 900 metros cúbicos diarios, frente a los 500 metros cúbicos actuales, y reforzar su posición como una de las mayores productoras de bioetanol de la Argentina, junto con ACA y Promaíz (el joint venture entre Aceitera General Deheza y Bunge).

Con ese nivel de actividad, la planta ubicada en Río Cuarto, Córdoba, demandará cerca de 800.000 toneladas de maíz por año.

El anuncio llega mientras el Senado debate un proyecto para reemplazar la actual Ley de Biocombustibles. Entre otras cuestiones, la iniciativa enviada por el oficialismo propone elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, además de desregular el sistema de cupos y de formación de precios que rige para el abastecimiento del mercado interno.

“Son iniciativas en las que venimos trabajando. Pero ahora también son muy importantes las señales y las expectativas que tenemos con la nueva ley que está en el Senado. Prevemos que, de aprobarse, genere un aumento en la demanda de bioetanol. Por un lado, porque el corte subiría al 15%, pero también por la posibilidad de avanzar en los autos flex fuel (motores adaptados para funcionar con distintas proporciones de nafta y etanol)”, dijo Tomás Beamonte, CEO de la biorrefinería.

“Las inversiones industriales se planifican con mucha anticipación. La ampliación que hoy estamos poniendo en marcha empezó a pensarse hace más de dos años y, mientras terminamos ese proyecto, ya estamos trabajando en el siguiente. Creemos que el bioetanol y sus coproductos van a tener un espacio cada vez más importante ”, agregó.

Bio4, que inauguró la planta en 2012, produce bioetanol a partir de maíz y comercializa también subproductos destinados a alimentación animal, aceite de maíz, biofertilizantes y generación de energía .

Desde entonces, la compañía fue incorporando nuevos procesos hasta consolidar una biorrefinería.

Hoy, el volumen de la empresa viene creciendo. De hecho, recientemente completó una ampliación que incrementa en un 25% su capacidad productiva de bioetanol.

Actualmente, la firma destina más del 90% de su producción al mercado interno, y, según comentó, ya comienzan a consolidarse “nuevas aplicaciones que podrían ampliar la demanda”.

“La naviera CMA CGM realizó un viaje comercial entre Brasil y Asia utilizando bioetanol como combustible dentro de su estrategia de transición energética. En paralelo, Brasil aprobó elevar el corte obligatorio de bioetanol del 30% al 32%”, ejemplificaron en la empresa.