En esta noticia La maquinaria agrícola no repunta

Un nuevo jugador internacional del negocio de maquinaria agrícola comenzó a mirar a la Argentina. Versatile, una de las marcas de tractores de alta potencia, evalúa su desembarco en el país como parte de una estrategia de expansión global luego de que la firma cambiara de manos.

La compañía canadiense pertenece a Bühler Industries, fabricante de maquinaria agrícola con sede en Winnipeg, Canadá, que desde 2025 está bajo el control de ASKO Holding, un grupo industrial de origen turco con presencia en agro, construcción, energía y tecnología.

En diciembre de 2023, ASKO adquirió una participación mayoritaria de Bühler Industries y comenzó un proceso de transformación de la compañía. En marzo de 2025, compró las acciones restantes y pasó a tener el control total de la empresa que, además de Versatile, fabrica la marca Farm King.

Su tamaño no es menor: según los últimos datos disponibles, Bühler Industries cerró los primeros nueve meses de 2024 con ingresos por u$s 232,8 millones.

Si bien su principal mercado es Norteamérica, ahora la empresa puso la mirada en la Argentina y Brasil, los dos países más importantes del agro en la región.

De hecho, la facturación total por ventas de maquinaria agrícola en el país ascendió a $ 2,9 billones en 2025, un valor similar al registrado en 2024, aunque un 3% por detrás del promedio de los últimos cinco años.

Según informó el sitio especializado Maquinac, la estrategia de la empresa forma parte de una ofensiva global impulsada por sus nuevos accionistas, que buscan ampliar el alcance comercial de la marca en nuevos mercados.

El potencial desembarco en el país se da en un mercado donde los principales fabricantes globales ya tienen presencia, como la estadounidense John Deere, CNH -con sus marcas Case IH y New Holland- y AGCO, dueña de Massey Ferguson, Valtra y Fendt.

La marca buscará competir inicialmente en el segmento de tractores articulados de alta potencia, una categoría utilizada principalmente por grandes productores y contratistas para tareas de siembra y manejo de grandes extensiones.

Pero también evalúa ampliar su oferta hacia segmentos de menor potencia, especialmente aquellos vinculados a explotaciones de menor escala, un mercado relevante en países como Brasil y con potencial de desarrollo en otros países de la región.

Según los últimos datos disponibles, en lo que respecta a patentamientos, John Deere lidera el mercado de tractores y cosechadoras , con una participación del 37,5% y 52,3% respectivamente, seguido por CNH (26,8% y 39,1 por ciento) .

La maquinaria agrícola no repunta

A pesar del creciente interés de la marca internacional, el segmento aún no arroja resultados positivos.

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en junio los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras alcanzaron las 480 unidades, una baja del 5,1% interanual.

Contra mayo la situación es aún más compleja. En tan solo un mes, se registró una baja del 32,4%, cuando se patentaron 710 unidades. De tal modo, el acumulado de los seis primeros meses del año alcanzó un total de 3303 unidades, un 1,9% menos que en el mismo periodo del año anterior .

“Junio cortó la expectativa de recuperación sostenida: los tres productos cayeron fuerte contra mayo y el total del semestre quedó nuevamente por debajo de 2025″, sostuvo la asociación.

Las cosechadoras siguen siendo el rubro más sólido del año. En lo que respecta a tractores, el segmento volvió a quedar por debajo de 2025 y “confirma que la recuperación de abril/mayo no logró sostenerse con continuidad”. En cuanto a las pulverizadoras, “fue el único rubro con mejora interanual mensual, aunque continúa rezagado en el acumulado”.

“Junio confirma que el mercado sigue sensible a financiación, disponibilidad, precios y eventos comerciales puntuales. De cara al segundo semestre, el desafío será convertir oportunidades en patentamientos reales, evitar que el mercado dependa exclusivamente de picos comerciales como Expoagro y Agroactiva, y sostener una demanda más regular que permita planificar stock, márgenes y estructura comercial con menor volatilidad”, agregó.