Durante años, el blanco marcó el estilo de las cocinas modernas. Fue sinónimo de limpieza y de una estética casi quirúrgica que dominó catálogos y redes sociales. Sin embargo, ese estilo empieza a perder fuerza. En 2026, el color que gana terreno es el terracota, un tono cálido que crea ambientes más humanos y con más vida. Este color, que remite a la tierra y a la artesanía, funciona muy bien con maderas envejecidas y con materiales que dejan ver la textura. La idea ya no es buscar superficies perfectas, sino generar espacios que inviten a quedarse, cocinar y charlar. La cocina vuelve a ser un lugar social y se aleja del aspecto frío que marcó la década pasada. La tendencia no se limita al color. Los nuevos diseños juegan con contrastes: muebles de pared en tonos claros combinados con módulos bajos oscuros, lámparas de ratán o cerámica, encimeras de piedra natural con tiradores de latón envejecido. Todo apunta a sumar profundidad visual y tacto, en vez de depender de superficies lisas y brillantes. La influencia mediterránea está muy presente. Lo bohemio vuelve con fuerza a través de trenzados, azulejos con dibujos y detalles hechos a mano. Cada elemento suma a una estética más cálida, más personal y menos rígida. Además del terracota, los expertos señalan tres combinaciones que pisan fuerte: Algunas tendencias que fueron populares pierden protagonismo este año: 1. El minimalismo extremo Las cocinas completamente blancas o negras, con líneas muy rectas y sin detalles, ya no son la opción favorita. Se busca algo más cálido, más cercano y menos “de catálogo”. 2. Encimeras ultrafinas Los diseños delgados dejan paso a encimeras gruesas y con mayor presencia. Se eligen piedras naturales o porcelánicos que muestran vetas, textura y volumen. 3. Suelos hidráulicos Después de varios años de auge, se reemplazan por materiales más resistentes, fáciles de limpiar y con un look más actual. 4. Plantas totalmente abiertas Las cocinas integradas al living pierden fuerza. En su lugar, aparecen las semiseparaciones con vidrio, madera o metal. No aíslan, pero crean una sensación de orden y organización. Para quienes quieren actualizar su cocina sin grandes obras, los especialistas recomiendan: