Tener una mesita de luz al lado de la cama suele ser lo más práctico y cómodo, además de contribuir a un mejor aspecto de la habitación gracias a la delicadeza que suelen ofrecer estos muebles. No obstante, una nueva moda comenzó a ganar protagonismo y la mesa de luz tradicional ha sido sustituida por otro modelo. Las mesitas de luz flotantes se han consolidado en el ámbito del diseño y la decoración del hogar como una de las versiones más elegidas por el público, lo cual se debe a diversos factores. Si bien las mesas de luz son muy populares, los modelos experimentaron una notable variación, destacándose la corriente minimalista como de suma relevancia. Se trata de los modelos flotantes, los cuales se convirtieron en grandes protagonistas de la actualidad, ya que permiten aprovechar el espacio al máximo y se distinguen por la delicadeza de su diseño. Un aspecto adicional a considerar es que suelen ser relativamente económicas, lo que permite adquirirlas sin realizar una gran inversión, aportando así un toque contemporáneo a la habitación. Un rasgo que resalta a las mesitas de luz flotantes es su versatilidad para adaptarse a casi cualquier ambiente, gracias a su tamaño y a la facilidad de su instalación. La tendencia de las mesas de luz flotantes no solo se limita a su diseño, sino que también se extiende a la personalización. Muchos fabricantes ofrecen opciones a medida, permitiendo a los usuarios elegir la altura y el acabado que mejor se adapte a su estilo y necesidades. Por otro lado, la facilidad de instalación y la posibilidad de ocultar cables detrás de estas mesas han hecho que sean una opción atractiva para quienes buscan un ambiente ordenado y estéticamente agradable. Con su capacidad para maximizar el uso del espacio vertical, las mesas de luz flotantes se han convertido en una solución ideal para dormitorios modernos y funcionales.