El otoño-invierno 2026 trae un giro sutil pero contundente en el guardarropa urbano. Los tapados largos ya no son la elección automática frente al frío: aunque no desaparece, pierde exclusividad como abrigo estrella. En su lugar, gana protagonismo una prenda más versátil y estructurada que se adapta mejor al ritmo real del día a día en Argentina: la chaqueta con cuello alto, especialmente en versión de cuero. La pasarela y el street style coinciden en un punto: el abrigo clave de la temporada es la chaqueta corta o a media cadera con cuello subido y abotonado. Este detalle no es menor. El cuello alto enmarca el rostro, aporta carácter al look y ofrece abrigo extra sin necesidad de sumar bufandas o capas pesadas. Las versiones más vistas son de cuero o eco-cuero, aunque también aparecen en pana y telas con impronta sastrera. El resultado es una silueta más compacta, funcional y fácil de combinar. Eso no implica que el clásico tapado de paño quede fuera de juego. Sigue vigente como alternativa elegante —y también como reemplazo de la puffer—, pero en 2026 deja de ser la única respuesta al frío. La tendencia se inclina hacia prendas más cortas o modulables, pensadas para moverse entre transporte público, oficina y salida nocturna sin perder estilo. Para que la prenda funcione y no quede relegada al placard, conviene prestar atención a algunos detalles clave: Elegir bien estos puntos asegura una prenda que no solo esté en tendencia, sino que también dure más de una temporada. La clave para incorporarla es dejar que sea la pieza que ordena el conjunto. Estas combinaciones resultan prácticas y actuales: Para quienes buscan un toque extra de tendencia, los abrigos con detalles de pelo o piel sintética también pisan fuerte en 2026. Funcionan como pieza protagonista sobre básicos y aportan impacto visual inmediato.