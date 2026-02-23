Durante años, la isla fue la estrella en la mayoría de las reformas: sumaba superficie para cocinar, daba estilo y se volvía punto de reunión. Pero en los últimos meses, los expertos en interiorismo comenzaron a tomar distancia de ese concepto, sobre todo en espacios chicos donde ocupa demasiado lugar y complica la circulación. La alternativa que gana terreno en 2026 es la mesa redonda de comedor dentro de la cocina, una pieza que retoma fuerza por su capacidad para mejorar el movimiento dentro del ambiente y volverlo más práctico. Los decoradores señalan que este formato ayuda a organizar mejor el espacio, evita esquinas que interrumpen el paso y permite comer ahí mismo sin necesidad de usar otra área de la casa. Además, como queda junto a la zona de cocción, hace que servir la comida sea simple y rápido. Si además de reemplazar la isla buscás actualizar el ambiente, estas propuestas ayudan a cambiar la imagen sin obras grandes: Renovar puertas o sumar colores como blanco, gris o azul marino transforma el espacio en pocas horas. También podés cambiar solo los frentes para un efecto moderno sin gran inversión. El granito, el cuarzo y el mármol siguen entre los más resistentes y elegantes. Si buscás algo económico, las opciones laminadas o de madera reciclada dan un aspecto actual y son más accesibles. Sumar azulejos de cerámica, vidrio o piedra crea un punto focal atractivo. Los diseños geométricos en tonos neutros logran equilibrio visual sin recargar. Las luces empotradas aportan claridad en las áreas de trabajo, mientras que las lámparas colgantes encima de la mesa redonda suman un toque decorativo clave.