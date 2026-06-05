Guillermo Borthwick y Alex Pels crearon Sherpa Food Tours en 2019 con una premisa simple: descubrir ciudades a través de su gastronomía.

Lo que comenzó como un recorrido a pie por los barrios porteños se convirtió, años después, en el " food tour" mejor valorado del mundo con presencia ya en 8 grandes capitales del planeta.

En 2026, TripAdvisor les otorgó por segunda vez el primer puesto en los 'Travelers’ Choice Awards Best of the Best’, dentro de la categoría de food tours globales. Además, la plataforma los posicionó como la segunda mejor experiencia gastronómica del mundo en la categoría Food & Drink - World, que incluye catas, clases de cocina y tours de todo el planeta.

Guillermo Borthwick y Alex Pels, fundadores de Sherpa Food Tours

Hoy, Sherpa Food Tours opera en Buenos Aires, Barcelona, Lima, Londres, Ciudad de México, Ámsterdam, Cartagena y París , con anfitriones locales en cada destino.

De Buenos Aires al mundo: cómo es Sherpa Food Tours

Los fundadores no arrancaron con grandes capitales. “La inversión inicial fue relativamente baja”, explican en diálogo con El Cronista. “Básicamente consistió en desarrollar un sitio web y realizar algunas acciones de marketing, ya que durante los primeros meses nosotros fuimos los primeros y únicos guías de Sherpa”, agregan.

Esa estructura liviana fue intencional. En lugar de crear espacios propios, el modelo apuntó a visibilizar restaurantes que no formaban parte del circuito turístico tradicional, generando valor tanto para viajeros como para comercios locales.

La respuesta del público superó las expectativas. “El crecimiento llegó antes de lo esperado y debimos comenzar a sumar equipo y ampliar la operación”, señalan los cofundadores.

Sherpa Food Tours en Londres

El recorrido porteño: pizza, bodegón, parrilla y helado

En Buenos Aires, el tour insignia recorre Palermo y San Telmo, dos barrios que los fundadores eligieron por sus contrastes. Mientras San Telmo ofrece una experiencia histórica vinculada al patrimonio porteño y al Mercado de San Telmo, Palermo representa una Buenos Aires más contemporánea, marcada por nuevas tendencias gastronómicas y arte urbano.

El circuito incluye una pizzería, un bodegón, una parrilla y una parada de helado . Las mesas son compartidas, lo que promueve la conexión entre los participantes de distintas partes del mundo.

La selección de cada parada no responde solo a criterios gastronómicos. También se evalúan la historia detrás de cada lugar, su relevancia cultural y el papel que cumple dentro del relato que construye el recorrido.

El tour apunta principalmente a turistas extranjeros, para que puedan probar en poco más de 3 horas lo mejor de la gastromía porteña y llevarse una idea general de la experiencia.

El tour apunta a probar en 3 horas y media lo mejor de la gastromía porteña

Actualmente incluye paradas en Picsa, para probar empanadas y fugazzeta estilo argentino; El Preferido de Palermo, con milanesas y fainá; Cabernet, centrado en la parrilla (bife de chorizo, chorizo y provoleta), con maridaje de Malbec; La Pinocha, con chocolates; la la heladería artesanal Antiche como broche de oro.

Este tour tiene un valor de u$s 115. Hay otro que incluye otras paradas y cuesta u$s 90, mientras el de San Telmo vale u$s 55.

La expansión continúa

El modelo que validaron en Buenos Aires se replica hoy en capitales con fuerte identidad gastronómica. Cada nueva ciudad requiere, según los propios fundadores, “una inversión considerable en investigación, desarrollo de producto, selección de anfitriones locales y construcción de una experiencia que mantenga los estándares de calidad de Sherpa”.

Si bien no revelaron cuáles serán los próximos destinos, confirmaron que evalúan nuevas aperturas en mercados con perfiles culturales y gastronómicos similares a los que ya operan.