Con el paso del tiempo, es habitual que la ducha pierda potencia o que el agua comience a salir en distintas direcciones. Aunque muchas personas creen que se trata de una falla en la instalación o de un problema de presión general, en numerosos casos el origen está en la acumulación de sarro y residuos minerales dentro del cabezal.

Estos depósitos se forman de manera gradual por el uso diario y pueden obstruir los pequeños orificios por donde circula el agua. Antes de reemplazar la flor de la ducha o llamar a un especialista, existe un método simple y económico que puede devolverle su funcionamiento habitual.

¿Cómo limpiar el cabezal de la ducha sin desmontarlo?

Una de las alternativas más efectivas consiste en utilizar una mezcla de agua tibia y vinagre blanco, dos elementos capaces de disolver gran parte de los minerales adheridos a la superficie.

Para realizar la limpieza se necesita una bolsa plástica resistente, una banda elástica o precinto, un cepillo de dientes en desuso y un paño suave.

El procedimiento es sencillo: se coloca una solución compuesta por partes iguales de agua tibia y vinagre dentro de una bolsa, que luego debe sujetarse alrededor del cabezal para que quede completamente sumergido.

Tras dejar actuar la mezcla durante aproximadamente una hora, se retira la bolsa y se cepillan suavemente los orificios.

Finalmente, se recomienda abrir el agua caliente durante algunos segundos para eliminar los restos desprendidos y secar la superficie con un paño limpio.

¿Qué hacer si la ducha sigue perdiendo presión?

Si después de la limpieza el caudal no mejora, es posible que la obstrucción se encuentre en el interior del cabezal. En esos casos, conviene desmontarlo para inspeccionar si posee filtros o mallas que acumulen sedimentos.

Estas piezas suelen limpiarse fácilmente con agua, vinagre y un cepillo suave, aunque siempre es importante seguir las recomendaciones del fabricante para evitar daños.

En los modelos con boquillas de goma, una limpieza manual puede ser suficiente para desprender el sarro adherido y restablecer el flujo normal del agua.

¿Cuándo el vinagre puede dañar la ducha?

Si bien el vinagre es un aliado frecuente en la limpieza del hogar, no todos los materiales reaccionan de la misma manera. Los cabezales con acabados especiales, superficies doradas, de níquel o de ciertos metales delicados pueden deteriorarse si permanecen demasiado tiempo en contacto con este producto.

Por ese motivo, se aconseja probar primero en una zona pequeña o consultar las instrucciones del fabricante antes de realizar una limpieza profunda.

El error común que muchos cometen al limpiar la ducha

Uno de los productos que no se recomienda utilizar para este tipo de tareas es la lavandina. Además de no resultar eficaz para eliminar depósitos minerales, puede afectar los acabados y reducir la vida útil de algunos materiales.

Con una limpieza periódica y utilizando los productos adecuados, es posible mantener la ducha en buen estado, evitar obstrucciones y recuperar la presión del agua sin necesidad de realizar reparaciones costosas.