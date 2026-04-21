Durante muchos años, los azulejos marcaron el estilo de casi todas las cocinas: prácticos, económicos y fáciles de limpiar. Sin embargo, los nuevos proyectos indican un rumbo diferente. La cocina deja de ser un espacio técnico y se integra al resto de la casa, adoptando una estética más cálida y uniforme. Hoy, el enfoque se centra en crear ambientes con menos cortes visuales, mayor textura y una presencia más natural. Este cambio no es únicamente estético; también responde a un estilo de vida que busca armonía y continuidad entre los espacios. La tendencia predominante que reemplaza a los azulejos es la preferencia por superficies extensas, carentes de líneas que interrumpan la continuidad visual. Los materiales que experimentan un notable crecimiento son: Estos revestimientos permiten cubrir paredes en su totalidad, logrando un aspecto homogéneo que visualmente expande el espacio. Además, requieren escaso mantenimiento y presentan una notable resistencia a la humedad y al uso cotidiano, características esenciales en la cocina contemporánea. En 2026, la cocina se inspira directamente en los livings modernos. Las texturas adquieren relevancia y se seleccionan materiales que brindan calidez: Una tendencia notable es la eliminación del concepto “revestido”. Las paredes adquieren un acabado que se integra a la construcción. Los materiales más utilizados son: Los tonos que combinan con cualquier decoración emergen en la cocina 2026, mientras que los colores intensos pierden su fuerza. Esta paleta se compone de: La tendencia actual es extender el material de la mesada hacia la pared, evitando un corte que divida visualmente. Esto produce un plano limpio y uniforme que moderniza cualquier espacio, incluso cocinas de dimensiones reducidas. Durante años, el salpicadero definió el diseño de la cocina. En la actualidad, se persigue lo opuesto: su eliminación. La tendencia hacia cocinas más sostenibles también crece. Se priorizan materiales reciclados y soluciones que reducen el impacto ambiental, alineándose con un estilo de vida consciente. El uso de tecnología inteligente en la cocina se vuelve esencial. Electrodomésticos conectados y sistemas de iluminación automatizados mejoran la funcionalidad y la experiencia diaria en este espacio. Las cocinas de 2026 no se limitan a seguir una moda: reflejan la utilización actual de este ambiente. Este espacio ha dejado de ser aislado, convirtiéndose en un punto de encuentro, un área de trabajo y un lugar para recibir visitas. Por esta razón, la estética adquiere un papel fundamental y los azulejos tradicionales pierden relevancia. Superficies continuas, materiales nobles y colores suaves constituyen una misma propuesta: diseñar una cocina que se disfrute a diario, que forme parte integral del hogar y no se reduzca a un mero espacio funcional.