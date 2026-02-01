Adiós a los azulejos: la nueva tendencia que viene de Europa y los reemplaza para siempre

Durante muchos años, los azulejos marcaron el estilo de casi todas las cocinas: prácticos, económicos y fáciles de limpiar. Pero los nuevos proyectos muestran un rumbo distinto.
La cocina deja de ser un espacio técnico y pasa a integrarse al resto de la casa, con una estética más cálida y uniforme.
Hoy, el foco está en crear ambientes con menos cortes visuales, más textura y una presencia mucho más natural. El cambio no es solo estético: también responde a un estilo de vida que busca armonía y continuidad entre los ambientes.
1. Superficies continuas: el gran cambio del diseño 2026
La primera tendencia que desplaza a los azulejos es la búsqueda de superficies amplias, sin líneas que interrumpan la vista. Los materiales que más crecen son:
- Microcemento
- Porcelanato de gran formato
- Piedras sinterizadas
Estos revestimientos cubren paredes completas y logran un aspecto uniforme que amplía visualmente el espacio. Además, necesitan poco mantenimiento y resisten muy bien la humedad y el uso diario, algo clave en la cocina actual.
2. Materiales naturales: madera, piedra y texturas que aportan calma
En 2026, la cocina toma inspiración directa de los livings modernos. Las texturas ganan peso y se eligen materiales que aportan calidez:
- Madera en tonos suaves
- Mármol y travertino
- Revestimientos que imitan piedra con alto realismo
La idea es crear un ambiente que transmita serenidad incluso en un espacio funcional. Las paredes ya no buscan solo resistir manchas o vapor: ahora también deben sumar identidad y sensación de hogar.
3. Revestimientos que se ven como parte de la obra
Otra tendencia fuerte es la desaparición del concepto “revestido”. Las paredes pasan a tener un acabado que parece integrado a la construcción.
Los materiales más usados son:
- Estucos minerales
- Revestimientos tipo cal
- Microcemento de color
Este estilo genera continuidad entre paredes, muebles y arquitectura. Nada parece agregado: todo fluye dentro del mismo lenguaje visual.
4. La nueva paleta: tonos tierra, verdes suaves y colores que duran
Los colores intensos pierden fuerza y entran en escena los tonos que combinan con cualquier decoración. La cocina 2026 se tiñe de:
- Arena
- Arcilla
- Greige
- Piedra
- Verde oliva
- Beige y crudos
Son colores que no cansan y permiten integrar la cocina con el comedor o el living sin contrastes bruscos. Además, envejecen bien y dan una sensación de orden muy valorada en los proyectos actuales.
5. El salpicadero deja de ser protagonista
Durante años, el salpicadero marcó el diseño de la cocina. Hoy, se busca lo contrario: que desaparezca.
La tendencia es continuar el material de la mesada hacia la pared, sin un corte que divida visualmente. Esto genera un plano limpio y uniforme que moderniza cualquier espacio, incluso cocinas pequeñas.
Una cocina más vivible, más integrada y con diseño pensado para durar
Las cocinas de 2026 no solo siguen una moda: reflejan cómo se usa este ambiente hoy. Ya no es un espacio aislado, sino un punto de encuentro, un área de trabajo y hasta un lugar para recibir visitas. Por eso, la estética gana un rol clave y los azulejos tradicionales pierden terreno.
Superficies continuas, materiales nobles y colores suaves forman parte de una misma idea: crear una cocina que se viva todos los días, que sea parte del hogar y no solo un espacio funcional.