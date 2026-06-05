En esta noticia Una por una: las actividades para disfrutar del 5 al 7 de junio en Buenos Aires

Este fin de semana, la ciudad de Buenos Aires trae una oferta variada para disfrutar con familia o amigos. Desde recitales, teatro, gastronomía, diseño, experiencias inmersivas hasta propuestas para visitar lugares históricos.

Entre los eventos más destacados aparecen los recitales de Lali. La reina del pop llega por primera vez al estadio de River Plate y presenta su disco.

Una por una: las actividades para disfrutar del 5 al 7 de junio en Buenos Aires

Hay grandes propuestas de recitales, teatro, cine, streaming y muestras. Los shows incluyen figuras locales de diferentes estilos musicales.

Lali

¿Cuándo? Sábado y domingo, 21 h.

¿Dónde? Estadio Mâs Monumental Estadio Mâs Monumental Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597 , Belgrano

Lali es una de esas artistas que no necesita presentación, ¡simplemente es ella y su arrolladora impronta! Y sigue haciendo historia: tras un tour en 2025 que recorrió gran parte de Argentina, además de ciudades de Uruguay y España, este año llega al estadio de mayor capacidad de la Argentina, el Monumental.

La reina del pop llega por primera vez al estadio de River Plate y presenta su último disco. Foto: Instagram @lali

Diego Torres

¿Cuándo? Viernes y sábado, a las 20 h.

¿Dónde? Movistar Arena, Humboldt 450.

El cantante Diego Torres presentará Mi norte y mi sur, su último álbum en el que explora nuevos sonidos y fusiona su impronta pop con la música mexicana. Un trabajo en el que sigue exhibiendo su capacidad para atraer nuevas generaciones sin perder su identidad.

Experiencia BA Edición Mundial

¿Cuándo? Sábado 6, de 14:30 a 22:30 h.

¿Dónde? Plaza de las Naciones Unidas. Plaza de las Naciones Unidas. Av. Figueroa Alcorta 2301 , Recoleta

Vení a vivir la previa de la Copa del Mundo de un modo diferente: con juegos, shows musicales y un patio gastronómico con precios promocionales. Estarán Mateo Druetto (18 h), Meme Bouquet (19 h) y un show aéreo: “La pelota es argentina” (20:30 h). El cierre será con La Mosca, a las 21:30 h. Si llueve, se reprogramará para el sábado 13.

Tierra Viva

¿Cuándo? 6 de junio de 15 a 19 hs

¿Dónde? Le Club Bacán, uno de los espacios más exclusivos del hotel ubicado en el corazón de la calle Arroyo.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Casa Lucia, member of Meliá Collection, presenta Tierra Viva, un pop-up de diseño sustentable, que busca convertirse en un espacio de encuentro para quienes valoran el diseño con propósito, promoviendo nuevas formas de consumir y conectar con productos que cuentan historias, respetan el entorno y ponen en valor el talento local. Quienes asistan podrán disfrutar de la propuesta gastronómica y la coctelería de autor de Le Club Bacán.

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