El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerá tormentas fuertes, lluvias abundantes de hasta 15 milímetros acumulados y ráfagas de viento. El organismo meteorológico advirtió por el avance de un temporal que afecta a la provincia de Formosa, donde las tormentas comenzaron durante el fin de semana con lluvias intensas y acumulados que alcanzan los 20 milímetros en algunas zonas. Según el pronóstico, el mal tiempo se mantendrá hasta la noche del domingo 26 de abril, con lluvias y tormentas aisladas. Los fenómenos de mayor intensidad se esperan hasta la noche del jueves, mientras que a partir del viernes habrá lluvias aisladas y temperaturas máximas cercanas a los 18 °C durante el fin de semana. El temporal no se limitará a Formosa, sino que también impactará en otras provincias del noreste argentino. El fenómeno se extenderá a Chaco, Corrientes y Misiones, donde también se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: