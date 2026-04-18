El modelo meteorológico europeo más confiable del mundo encendió las alarmas para Argentina. El ECMWF anticipa un fin de semana con tormentas significativas en el centro y norte del país, con diferencias notables entre el sábado y el domingo tanto en la distribución geográfica como en la intensidad de las precipitaciones. El panorama es dinámico y con potencial de eventos severos en zonas que ya vienen golpeadas por el agua. El sábado, las tormentas se concentrarán principalmente en la región Pampeana, con núcleos importantes sobre La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. No será una lluvia pareja ni continua, sino episodios convectivos que pueden descargarse con fuerza en zonas puntuales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que un amplio sector del país estará bajo alerta amarillo por tormentas potencialmente severas, vientos fuertes y posibilidad de sudestada. Las provincias más comprometidas para el sábado incluyen sectores de: El domingo cambia el mapa pero no mejora el escenario. El sistema se reorganizará y trasladará su actividad principal hacia el centro y el norte de Argentina, donde las lluvias volverán con mayor intensidad y extensión, con acumulados que podrán superar los 80 mm en puntos específicos. Para el domingo, cuatro provincias del Noreste continuarán con pronósticos de lluvias intensas. El SMN dispuso alerta amarilla para Mientras que en el este formoseño las tormentas serán intensas bajo alerta naranja. El ECMWF proyecta acumulados diarios de entre 60 y más de 100 mm, con núcleos localizados que podrían superar los 150 mm en las zonas más castigadas. Ese nivel de precipitación en pocas horas implica riesgo real de anegamientos, cortes de rutas y complicaciones en zonas rurales y urbanas. Estas son las recomendaciones oficiales del SMN ante las alertas activas: Para el sector agropecuario, estas lluvias llegan en un momento inoportuno: los trabajos de plena cosecha ya se encuentran paralizados por excesos de precipitación anteriores, y los nuevos registros seguirán manteniendo perfiles de suelo totalmente saturados. El escenario meteorológico incluye potencial de eventos localmente severos con ráfagas intensas, caída de granizo y precipitaciones abundantes, lo que mantiene en alerta a productores y técnicos del sector agropecuario en plena campaña. Para quienes trabajan el campo en el centro y norte del país, este fin de semana obliga a pausar operaciones y esperar.