El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerá tormentas fuertes, lluvias abundantes y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en distintos puntos del centro del país. El organismo meteorológico emitió una alerta por el avance de un temporal que afecta a la provincia de Santiago del Estero. Las tormentas comenzaron durante la madrugada de este domingo, con lluvias intensas y acumulados que podrían superar los 20 milímetros. Según el pronóstico, el mal tiempo se extenderá hasta la noche del lunes, con tormentas aisladas. A partir del martes, se espera un cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas cercanas a los 19°C durante el resto de la semana. El temporal no se limitará a Santiago del Estero, sino que también impactará en otras provincias de la región. El fenómeno se extenderá a Chaco, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y San Luis, donde también se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: