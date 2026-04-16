El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana con condiciones mayormente estables y temperaturas templadas, típicas del otoño. El comportamiento del clima se mantiene dentro de los parámetros habituales de abril, con máximas que rondan los 20 a 25 grados y mínimas cercanas a los 14 a 18°C. Tras un inicio con nubosidad y algo de inestabilidad este jueves, el tiempo tenderá a mejorar hacia el final de la jornada y se esperan jornadas agradables para el fin de semana. Para el viernes se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. La máxima alcanzará los 24°C, con una mínima cercana a los 17°C. Las condiciones se mantendrán estables durante el día, con baja probabilidad de precipitaciones y viento leve. La humedad será relativamente alta, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. El sábado se perfila como la jornada más estable y agradable. Se espera cielo despejado o con poca nubosidad, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 18°C de mínima y los 25°C de máxima. Las condiciones serán ideales para planes al aire libre, con buena presencia de sol y viento leve. El domingo continuará con buen tiempo, aunque con mayor presencia de nubes. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 23°C, mientras que la mínima será de aproximadamente 19°C. No se esperan precipitaciones significativas y el viento será moderado del sector noreste, lo que mantendrá el ambiente templado durante toda la jornada. De acuerdo con las proyecciones extendidas, las lluvias podrían regresar entre el lunes 20 y el martes 21 de abril, con probabilidad de chaparrones aislados y un leve descenso de las temperaturas. El cambio estaría asociado al ingreso de un sistema frontal que aumentará la nubosidad y la inestabilidad en la región, marcando el fin de este período de tiempo estable. En conjunto, el fin de semana mostrará condiciones típicas de abril: temperaturas moderadas, baja probabilidad de lluvias y buen margen