El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varias regiones del país.

Las condiciones del tiempo cambiarán de forma marcada desde esta noche por el avance de un sistema de inestabilidad que afectará a distintos estados con lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las precipitaciones el 20 de mayo estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento y acumulados importantes de agua en poco tiempo. Las autoridades también alertaron por posibles inundaciones, encharcamientos y problemas de circulación en áreas urbanas y rutas.

Alertan por tormentas fuertes, granizo y lluvias intensas en varias regiones

El organismo meteorológico explicó que la combinación de canales de baja presión, humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, favorecerá el desarrollo de tormentas severas durante las próximas horas.

Las zonas más afectadas tendrán lluvias torrenciales, descargas eléctricas y posibles granizadas. También se esperan ráfagas intensas de viento que podrían provocar caída de árboles, cortes de energía y reducción de visibilidad en distintos puntos del país. Entre los estados con mayores acumulados aparecen regiones de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Además, el SMN advirtió que algunas precipitaciones podrían provocar incremento en ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas. Las autoridades de Protección Civil recomendaron evitar calles anegadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y acumulados importantes de lluvia en pocas horas.

¿Qué estados tendrán tormentas y posible caída de granizo?

Los pronósticos más recientes indican que las tormentas más intensas se concentrarán en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio. En varias entidades habrá riesgo de actividad eléctrica, granizo y lluvias fuertes durante la tarde y la noche.

En la Ciudad de México y el Estado de México también se esperan precipitaciones importantes con posibles granizadas y ráfagas de viento. El SMN señaló que el ambiente seguirá cálido en algunas regiones, aunque las lluvias podrían provocar un descenso de temperatura tras el paso del sistema frontal.

Otro de los fenómenos que preocupa es la persistencia de la onda de calor en estados del norte y sur. Mientras algunas zonas enfrentarán lluvias intensas, otras seguirán con temperaturas superiores a los 40 grados. Esta combinación aumentará la sensación de inestabilidad climática durante toda la semana.

El frente frío y la onda de calor generan un escenario climático inestable

Durante mayo, México registró varios episodios de lluvias severas vinculados al avance de frentes fríos tardíos y al ingreso de humedad desde ambos océanos. En los últimos días, el SMN emitió múltiples alertas por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas en más de 20 estados.

Los especialistas también siguen de cerca el inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico, prevista para las próximas semanas. El SMN anticipó una temporada con actividad superior al promedio debido al aumento de la temperatura del mar y otros factores atmosféricos que podrían favorecer tormentas más intensas durante los próximos meses.