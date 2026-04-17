El Servicio Meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un frente de tormentas con lluvias intensas por 48 horas. La acumulación de humedad dará paso a condiciones climáticas marcadas por abundante caída de agua en las provincias ubicadas al norte del país durante el inicio de semana. Tras una semana marcada por fuertes precipitaciones, el diluvio volverá al AMBA por varias horas seguidas. El informe semanal del SMN señala que el diluvio llegará durante el lunes a diversas provincias del norte argentino. En Misiones, las lluvias comenzarán durante la tarde y se prolongarán hasta el martes. Se espera un total de 28 milímetros acumulados con temperaturas que oscilen entre los 19° y 27° Las condiciones meteorológicas serán similares en Formosa y en Chaco, donde habrá intensa actividad eléctrica con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Durante la semana las lluvias azotaron el Área Metropolitana de Buenos Aires durante varias horas seguidas y regresarán el lunes. La jornada del lunes estará marcada por una alta humedad que dará paso a chubascos durante la mañana y la tarde. Se esperan vientos de hasta 55 km/h y temperaturas de entre 24° y 13°. Si bien las lluvias varían según las zonas del país, desde el Servicio Meteorológico recomiendan resguardarse de las condiciones climáticas porque pueden poner en riesgo la vida de las personas.