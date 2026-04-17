El Servicio Meteorológico informó por el avance de un frente de tormentas intensas con varias horas continuas de lluvias. Las condiciones climáticas estarán marcadas por la presencia de un cielo nublado con abundante caída de agua en diversas provincias del país. Desde el organismo ya emitieron una alerta amarilla por el diluvio y cambios sostenidos en el pronóstico del tiempo. El informe del SMN señala que las nubes negras avanzarán sobre la provincia de Córdoba durante el domingo. Tras una mañana marcada por la fuerte presencia de la humedad, llegarán lluvias cerca del mediodía con fuerte actividad eléctrica. Las condiciones meteorológicas se prolongarán hasta el domingo con vientos inestables de hasta 60 kilómetros por hora. Otra de las provincias afectadas será Santiago del Estero, en donde se esperan cerca de 10 milímetros acumulados en ambas jornadas. La temperatura oscilará entre los 21° y 28° con una fuerte presencia de humedad. Tras un jueves marcado por intensas precipitaciones, las lluvias volverán a Buenos Aires el domingo. La mañana estará marcada por una baja en la sensación térmica hasta los 11° y alta humedad. Cerca del mediodía comenzarán los primeros chubascos y continuarán a lo largo de la tarde con vientos de hasta 50 km/h. Desde el Servicio Meteorológico recomendaron mantenerse informado y tomar precauciones, ya que este tipo de fenómenos meteorológicos pueden poner en riesgo la vida de las personas.