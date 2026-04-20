El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el ingreso de un frente ciclónico que provocará tormentas fuertes, vientos inestables y lluvias abundantes en distintos puntos del centro del país. Los acumulados podrían alcanzar hasta 23 milímetros. El organismo emitió una alerta por un temporal que ya afecta a la provincia del Chaco. Las tormentas comenzaron durante el fin de semana, con lluvias intensas y acumulados que registraron hasta 21 milímetros. De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de mal tiempo se mantendrán al menos hasta la noche del viernes. Si bien se espera una leve mejora durante el miércoles, las tormentas volverán a intensificarse desde la madrugada del jueves y se prolongarán sin interrupciones hasta el viernes por la noche. El fenómeno no se limitará exclusivamente al Chaco, sino que también impactará en las provincias de Corrientes, Formosa y Salta, donde se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad. Según el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, las localidades del Chaco bajo alerta roja son: El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: