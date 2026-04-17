El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectarán a distintas provincias este sábado 18 de abril. El fenómeno impactará en sectores de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis, con condiciones que podrían complicar la jornada. Se espera un escenario de inestabilidad con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de granizo. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades cercanas a los 70 km/h en algunas zonas. La advertencia alcanza a amplias regiones del centro del país, donde se prevé la presencia de tormentas fuertes de variada intensidad. Por su parte, las zonas afectadas por este fenómeno meteorológico son: El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. No implica un evento extremo, pero sí condiciones que requieren precauciones según la intensidad de las tormentas. En este caso, las tormentas pueden incluir lluvias intensas, ráfagas fuertes, caída de granizo y descargas eléctricas, lo que obliga a tomar precauciones durante la jornada. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán a lo largo del sábado, con mejoras temporarias y nuevos desarrollos de tormentas en diferentes momentos del día. Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante los picos de tormenta y mantenerse informado a través de los canales oficiales para seguir la evolución del clima. El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional clasifica los fenómenos según su intensidad y el riesgo que representan. Cada nivel indica cómo actuar frente a las condiciones climáticas previstas y tienen los siguientes significados: