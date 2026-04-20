El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de nubarrones con alta carga eléctrica que traerán tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento tras el fin de semana, pero se espera que la mayor parte del descanso sea con buen clima. El temporal impactará principalmente en siete provincias del centro y el litoral argentino, aunque las lluvias también se sentirán en otras regiones del país. Además, el organismo climático ya emitió una alerta naranja para algunas de estas zonas. Para esta semana, se espera una fuerte inestabilidad en gran parte de Argentina, con alta probabilidad de lluvias en las principales áreas urbanas. Sin embargo, hacia el viernes, las condiciones podrían mejorar en el centro del país. Las tormentas más intensas se esperan principalmente entre este lunes 20 y la madrugada del martes 21 de abril. El fenómeno es impulsado por el avance de un frente frío que genera condiciones de inestabilidad severas al chocar con una masa de aire cálido y húmedo en el centro y norte del país. En las áreas bajo alerta naranja, se prevén los siguientes fenómenos climáticos: El granizo se presentará de forma ocasional y localizada, lo que afecta especialmente a las zonas donde las celdas de tormenta logren mayor desarrollo vertical. . Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre los 60 y 100 mm en los sectores más críticos, con el riesgo de superarse estos valores de manera puntual. Las zonas más afectadas son las siguientes: El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: