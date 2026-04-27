El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó este lunes un nuevo capítulo. Luego del cruce abierto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas en el organismo para el jueves 30 de abril, una medida que vuelve a poner bajo presión la operatoria aérea y otros servicios estratégicos. La decisión llega después de la polémica desatada por una publicación de Sturzenegger en redes sociales, donde defendió una reestructuración del organismo, sostuvo que existe una estructura sobredimensionada y afirmó que el SMN podría funcionar con una dotación mucho menor apoyada en mayor tecnología. Desde el gremio respondieron con dureza y acusaron al funcionario de falsear información para justificar despidos y recortes. “Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. El dirigente sostuvo además que las cesantías proyectadas tendrían impacto directo sobre prestaciones sensibles. “Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”, afirmó. La nueva medida de fuerza reaviva la preocupación en el sector aerocomercial. El antecedente inmediato fue el “apagón informativo” que el sindicato había amenazado con realizar días atrás, cuando la falta de difusión de reportes meteorológicos oficiales encendió alertas por posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos. En aquella oportunidad, el Gobierno intimó a ATE a levantar la protesta al considerar esencial el servicio meteorológico aplicado a la navegación aérea. Horas más tarde, el sindicato anunció un levantamiento parcial de la medida, aunque el conflicto de fondo permaneció abierto. Ahora, el gremio volvió a la carga y profundizó sus cuestionamientos al diagnóstico oficial sobre el funcionamiento del organismo. “La ignorancia que tiene este funcionario es tan grande como su soberbia. Cree saber más que los propios meteorólogos, pero lo que dijo son todas burradas”, lanzó Aguiar. ATE también rechazó los números difundidos por Sturzenegger sobre estaciones operativas y personal técnico. “No hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y le faltó contar que en su gestión ya cerraron 5”, sostuvo el sindicalista. En la misma línea, afirmó que la falta de inversión deterioró la capacidad operativa de la red meteorológica. “Es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta”, señaló. Sobre la estructura interna del organismo, Aguiar rechazó la idea de que sólo un grupo reducido de profesionales resulta necesario. “Dice que son sólo 20 meteorólogos los que integran este organismo. Si realmente se interesara en saber cómo funciona, sabría que se trata de una estructura compleja de primer nivel que incluye meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas informática y procesamiento de datos, entre otros”, expresó. El gremio también defendió el actual esquema mixto de trabajo entre tecnología y tareas presenciales. “Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo”, agregó. En otro tramo del comunicado, ATE cuestionó el sentido de la reforma impulsada por el Ejecutivo. “Dice que el sistema es obsoleto pero lejos de proponer una mejora o inversión o actualización, sólo plantea recorte, motosierra y destrucción”, afirmó Aguiar. Como contrapropuesta, el sindicato reclamó sostener todos los puestos de trabajo y reforzar el organismo. “Si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipos, mejorar salarios y reincorporar a todos los ilegítimamente cesanteados”, sostuvo. El nuevo paro se anuncia mientras sigue vigente el cambio normativo dispuesto por el Gobierno mediante el DNU 274/2026, que quitó al SMN la exclusividad para prestar servicios meteorológicos aeronáuticos y habilitó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) a contratar terceros proveedores. En su publicación del fin de semana, Federico Sturzenegger sostuvo que el Servicio Meteorológico Nacional arrastra una estructura sobredimensionada, procesos obsoletos y un uso ineficiente de recursos públicos. En ese contextp, afirmó que el organismo podría funcionar con unas 150 personas en lugar de los cerca de 1.000 empleados actuales, por lo que sugirió que sobran alrededor de 850 puestos dentro de la estructura vigente. El ministro afirmó que muchas estaciones operan con equipamiento antiguo, con más de 50 años de antigüedad, y cuestionó que la información se cargue mediante sistemas informáticos atrasados. A partir de ese diagnóstico, defendió una reconversión tecnológica basada en estaciones automáticas capaces de transmitir datos en tiempo real y con menor necesidad de personal.