La Provincia de Buenos Aires puso en marcha una obra clave para para el sector sudoeste del territorio bonaerense con la repavimentación de un tramo estratégico de la Ruta Provincial 76, una de las trazas más importantes tanto por la influencia con el turismo y el sector productivo. El proyecto de repavimentación de la Ruta Provincial Número 76 está desarrollándose en el distrito de Coronel Suárez y contempla la intervención de 38 kilómetros de la traza, con el objetivo de optimizar la seguridad vial, facilitar el transporte de cargas y mejorar el acceso de los turistas que cada año recorren la zona. Por su parte, la obra busca fortalecer el desarrollo regional al incrementar la infraestructura que conecta centros productivos con distintos puntos del sur de la provincia. La intervención sobre la RP Nro. 76 incluye la repavimentación de los primeros 30 kilómetros del tramo y la reconstrucción total de los 8 kilómetros restantes mediante el uso de material reciclado, una técnica que apunta a reducir el impacto ambiental, optimizar los recursos y prolongar la vida útil de la calzada. El plan de trabajos también contempla la pavimentación de banquinas, la reparación estructural de siete puentes y la instalación de nueva iluminación en el cruce con la Ruta Provincial 85, además de la renovación completa de la señalización horizontal y vertical a lo largo de toda la traza. Según datos de la Dirección de Vialidad bonaerense, por este corredor circulan diariamente alrededor de 1.700 vehículos, entre transporte de carga vinculado a la producción agrícola-ganadera y turistas que se dirigen hacia la región serrana, donde se destacan destinos como Sierra de la Ventana y Villa Ventana. La Ruta Provincial 76 se extiende a lo largo de 315 kilómetros y conecta el partido de Olavarría con el límite de la provincia en dirección a La Pampa, atravesando además distritos como General La Madrid, Tornquist y Puan. A lo largo de su recorrido se destacan distritos y parajes históricos, entre los que se destacan Cura Malal y López Lecube, además de conectarse con puntos centrales para el turismo como son Villa Ventana, Sierra de la Ventana, San Andrés de la Sierra y Villa Serrana La Gruta. Asimismo, la Ruta Provincial Número 76 es vital para el sector agrícola-ganadero ya que se conecta con la Ruta Nacional Número 33, la cual recorre el trayecto de Bahía Blanca hasta la ciudad de Rosario, con 795 kilómetros de extensión.