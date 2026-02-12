La provincia de Buenos Aires comenzó a ejecutar una de las obras viales más importantes de los últimos años al transformar la Ruta Provincial Número 18 en una autovía de doble carril. Los trabajos se enmarcan dentro de un programa de obras de infraestructura vial que apunta a mejorar las condiciones de seguridad en las rutas provinciales y mejorar la circulación diaria de los vehículos que las transitan a diario. En este sentido, la Ruta Provincial Número 18 será convertida en autopista en una traza clave ya que se conecta con la Ruta Nacional Número 7 y la Ruta Nacional Número 8, dos de las arterias más importantes de todo el país. En este tramo de la obra se realizará la ampliación de la calzada de la RP Nro. 18 que alcanzará una extensión total de 25,7 kilómetros entre las Rutas Nacionales 7 y 8, dos vías de máxima importancia para el sector productivo y el turismo nacional. Asimismo, la actual ruta doble mano pasará a tener dos carriles en cada sentido, lo que permitirá acortar los tiempos de viaje en la zona e incrementará los estándares de seguridad. Por su parte, el proyecto llevado a cabo por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires incluye los siguientes trabajos: La traza total de la Ruta Provincial Número 2018 es de 378 kilómetros y se extiende entre la localidad de Castelli y Baradero. Con la transformación en autopista se beneficiará el sector agrícola, ganadero y la industria lechera en uno de los puntos de mayor producción de todo el país debido a la conexión con otras rutas vitales para dicho rubro. Asimismo, la nueva autovía contará con nuevas rotondas en los empalmes de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Nacional 7, cuyas trazas atraviesan a las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por su parte, en esta primera instancia las obras quedarían finalizadas en los próximos meses y se espera que, una vez inaugurado este tramo, se avance con otros puntos clave de la futura autovía de la provincia de Buenos Aires.