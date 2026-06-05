Con la presencia de referentes de más de 20 instituciones, entre universidades, organismos públicos, embajadas y organizaciones de la sociedad civil, se lanzó en la Ciudad de Buenos Aires la Red Académica contra el Antisemitismo y la Discriminación.

La presentación, convocada por el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en el marco del Centro de Excelencia Jean Monnet “René Cassin”, tuvo lugar en la delegación de la Unión Europea en la Argentina.

La iniciativa “busca fortalecer la cooperación, la investigación, la formación y las acciones de sensibilización para prevenir el antisemitismo, los discursos de odio y toda forma de discriminación”, señaló un comunicado, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Andreas Høj Fierro, primer secretario de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, afirmó que “la lucha contra el antisemitismo está ligada a la defensa de la dignidad humana, la democracia y el Estado de derecho”, y advirtió que “el odio hacia los judíos no amenaza solo a esas comunidades, sino a las sociedades democráticas en su conjunto”.

El diplomático argentino Federico Villegas Beltrán, ex presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sostuvo por su parte que “un individuo tiene derechos por ser persona, más allá de su nacionalidad, cultura o religión, y la comunidad internacional en su conjunto tiene que proteger el derecho de esa persona”.

La conformación de la red cobra relevancia en el marco de la presidencia argentina, en 2026, de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), el organismo intergubernamental que promueve la educación, la memoria y la investigación sobre la Shoá.

La vicerrectora, la rabina Silvina Chemen, destacó el carácter federal de la convocatoria y la decisión de “construir redes, conocimiento y humanidad compartida” frente a las distintas formas de intolerancia.

Agustín Ulanovsky, director del Centro Jean Monnet “René Cassin”, calificó el lanzamiento como “un paso fundamental” para fortalecer el compromiso de la comunidad académica con la memoria y con sociedades más inclusivas.

Del encuentro participaron los rectores de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, y de la Universidad Kennedy, Alejandro Gómez; la presidenta del Centro de Formación Judicial porteño, Marcela de Langhe; y autoridades de las universidades de Buenos Aires, Tucumán, José C. Paz, San Andrés, Cuyo, la UCA, la UAI, El Salvador, Hurlingham y La Plata, entre otras instituciones nacionales y extranjeras.

La nueva red se propone impulsar investigaciones interdisciplinarias sobre antisemitismo contemporáneo, violencia digital, radicalización y desinformación; capacitar a docentes y estudiantes; y elaborar informes y recomendaciones para el diseño de políticas públicas en la materia.