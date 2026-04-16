Durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etchverry, aseguró que cuenta “con más de 2.600 millones de dólares” para “obras y servicios”, “con foco en mejorar la conectividad de las personas, la producción y la integración regional”. La ministra detalló los principales lineamientos de gestión de su cartera, junto al plan de inversiones en infraestructura y transporte para el período. Etcheverry explicó que estos lineamientos del MTOP “se inscriben en los objetivos” del gobierno nacional: promover el crecimiento económico, fortalecer la protección social y garantizar “condiciones de seguridad y de convivencia” en el país. En ese marco, la ministra destacó que la cartera tiene más de 2.600 millones de dólares destinados a obras y servicios, con una planificación dinámica que marca el rumbo de la gestión y que se desarrolla en coordinación con distintos organismos del Estado. En ese sentido, el MTOP tiene 77 contratos en ejecución y prevé más de 50 nuevas licitaciones en los próximos años. El 40% de estas estará publicado entre 2026 y 2027, detalló la jerarca. Etcheverry señaló que la inversión vial -que concentra una parte significativa del presupuesto- busca no solo fortalecer los grandes corredores logísticos, sino también intervenir en rutas secundarias y terciarias, con fuerte impacto en las economías locales y en la vida cotidiana de la población. Por otra parte, la ministra “destacó avances en el sistema ferroviario, que alcanzó cifras récord de carga, y planteó la necesidad de consolidarlo como una política de Estado”. A su vez, remarcó que el proyecto de movilidad para el área metropolitana es una de las prioridades para este período de gobierno. El objetivo es mejorar tiempos de viaje, elevar la calidad del servicio y recuperar la previsibilidad del sistema, en un contexto donde la demanda y la eficiencia operativa son variables clave. Otro de los ejes destacados fue la caminería rural, donde la ministra planteó un cambio de enfoque en la gobernanza de las obras. “No vamos a tirarnos las responsabilidades entre niveles de gobierno”, sostuvo y se mostró partidaria de avanzar en esquemas de trabajo conjunto con intendencias para consolidar una política de Estado en la materia. Etcheverry llamó a “asumir la responsabilidad colectiva de construir” el desarrollo del país “Construir presente y futuro es una tarea necesariamente colectiva, entre gobierno, empresariado y trabajadores”, destacó.