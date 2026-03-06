La provincia de Catamarca avanza con un plan integral de obras sobre la Ruta Provincial 43, uno de los corredores viales más importantes del norte argentino y clave para la conexión con la región de la Puna. El proyecto contempla la repavimentación total de 112 kilómetros, en el departamento Antofagasta de la Sierra, con el objetivo de mejorar la circulación y fortalecer el vínculo vial con la provincia de Salta. La intervención sobre la Ruta Provincial Número 43 es una obra clave ya que es una traza estratégica para la región, utilizada diariamente por vehículos particulares, transporte de carga y servicios vinculados a las actividades productivas de la zona. Asimismo, la obra apunta a modernizar el corredor, mejorar las condiciones de seguridad vial y facilitar el acceso a uno de los territorios más importantes del noroeste argentino. Las tareas actualmente se concentran en el tramo que une la Villa de Antofagasta de la Sierra con el límite con Salta, un sector clave para la circulación hacia el norte. Además, el plan prevé que en las próximas semanas las obras alcancen 15 kilómetros hasta la zona de Paicuqui, lo que permitirá mejorar uno de los sectores más transitados de la traza. Los trabajos, por su parte, corresponden a la Sección I del proyecto, que se extiende desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 60,3 de la Ruta Provincial 43. Este tramo funciona como el primer enlace hacia el norte del corredor y conecta distintas localidades de la Puna catamarqueña con la futura integración vial hacia territorio salteño. El plan de pavimentación contempla las siguientes obras sobre la Ruta Provincial Número 43: Estas intervenciones permitirán mejorar la capacidad de la ruta para soportar tránsito pesado y liviano, algo fundamental en un corredor que cumple un rol logístico clave. La Ruta 43 es considerada una infraestructura estratégica para el desarrollo de los proyectos de litio en la Puna catamarqueña, ya que conecta zonas de explotación minera con otros centros productivos y rutas nacionales. Además del impacto económico, la obra también busca impulsar el turismo en la región de Antofagasta de la Sierra, ya que es uno de los destinos más visitados de la Puna por sus salares, volcanes, lagunas de altura y paisajes únicos.