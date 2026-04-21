Con una inversión que supera los $ 6.000 millones, el Gobierno de Tucumán avanza en la recuperación de una traza clave para la conectividad del norte argentino. Se trata de la Ruta Provincial 357, un corredor estratégico para el desarrollo de los Valles Calchaquíes. La obra, que ya alcanza un 60% de avance, busca transformar de manera integral la Ruta Provincia 357 del noroeste tucumano. El objetivo es mejorar la seguridad vial y potenciar tanto el turismo como el desarrollo productivo de la región. Los trabajos incluyen la pavimentación completa, el calce de banquinas y la incorporación de señalización técnica en distintos tramos. Por su parte, estas mejoras apuntan a modernizar una ruta que es muy utilizada por el transporte de cargas. Además, la intervención permitirá optimizar el acceso a la Ciudad Sagrada de Quilmes, uno de los principales atractivos turísticos de la región. La obra se complementa con la traza repavimentada de la Ruta Provincial 307. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, orientada a mejorar las rutas internas de la provincia. La ejecución está a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad. En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, destacó: “Estamos ante una intervención que consolida el desarrollo de Tucumán y, especialmente, de nuestros Valles Calchaquíes”, manifestó. “Por instrucción del gobernador Jaldo hemos priorizado la Ruta 357 porque entendemos que la conectividad es la base del crecimiento y de la integración de cada región de la provincia”, concluyó el funcionario. La mejora de esta traza facilitará el flujo deturistas hacia los Valles Calchaquíes, impulsando la actividad turística. También permitirá reducir costos logísticos y tiempos de traslado para los sectores productivos. En ese sentido, Nazur agregó: “Con un 60% de avance físico, esta obra no solo mejora la infraestructura vial, sino que abre nuevas oportunidades para el turismo, fortalece la actividad turística y genera más desarrollo para las comunidades de los Valles”, señaló. Además, el ministro de Obras Públicas de Tucumán agregó: “Son más de $ 6.000 millones de inversión que se traducen en progreso, trabajo y mejores oportunidades para cada tucumano”, cerró. Desde el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público indicaron que los trabajos continúan según los tiempos estipulados y si bien no se precisó una fecha exacta de finalización, el avance actual permite proyectar una conclusión en el corto plazo.