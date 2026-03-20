El Gobierno de Córdoba puso en marcha una de las obras viales más importantes de los últimos años con el inicio de los trabajos en la Circunvalación de Río Cuarto, la cual ya tiene un tramo inaugurado que se ce conecta con la Ruta Nacional Número 8 y la autopista A005. El proyecto tiene como fin ordenar el tráfico en una de las zonas de mayor circulación de vehículos particulares, transporte de carga por el sector agropecuario y de influencia de turismo por la cercanía de la zona serrana. Por su parte, la autopista circunvalación de Río Cuarto tendrá una extensión total de 42 kilómetros y demandará una inversión cercana a los u$s 300 millones. El primer tramo de la nueva autopista circunvalación ya fue inaugurado y conecta sectores clave como son la autopista A005 con la Ruta Nacional 8 y esta etapa incluye la autovía Holmberg, un punto fundamental para el flujo vehicular en la región. El proyecto completo contempla, además, seis frentes de obra que conectan rutas y avenidas clave como la Ruta 36, la Circunvalación Este y la avenida Amadeo Sabattini. Tras el anuncio sobre el inicio de las obras, el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, hizo mención d la importancia de las nuevas obras y aseguró que “la Circunvalación de Río Cuarto es una obra clave para mejorar la logística del sur provincial, aumentar la seguridad vial y potenciar el desarrollo productivo de toda la región”, señaló. Además, Llaryora manifestó que “este financiamiento demuestra que Córdoba genera confianza y puede acceder a inversiones internacionales para seguir creciendo”, en referencia a los más de 250 millones de dólares que fueron destinados para la obra. El Gobierno de Córdoba continúa con las obras sobre la Ruta Provincial 28, un proyecto que atraviesa un sector de la zona serrana y busca potenciar el desarrollo turístico en la región. La traza se consolida como un nuevo “Corredor en las Sierras” y apunta a mejorar la conectividad entre las localidades que atraviesa el camino. A los tramos ya finalizados entre Tanti y Cerro Blanco, y entre Tala Cañada y Taninga, se suman nuevos sectores en ejecución con la pavimentaicón de 18 kilómetros entre el Río Guasta y la ladera oeste hacia el Río Yuspe. Además, el gobierno provincial de Córdoba informó que continúan los trabajos entre el río Yuspe y el Hotel Municipal de Tanti, dentro de la Reserva Cerro Blanco.