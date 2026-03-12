El Gobierno de la provincia de Córdoba avanza con una obra clave de pavimentación sobre la Ruta Provincial 28, uno de los corredores viales más importantes para el turismo ya que atraviesa gran parte de la zona serrana. En este sentido, la obra que está ejecutándose sobre la Ruta Provincial Número 28 busca mejorar la conectividad en un camino montañoso, el cual será pavimentado en toda su extensión. La Ruta Provincial 28 atraviesa una zona montañosa ubicada en el noroeste de la provincia, entre los departamentos Pocho y Cruz del Eje, uno de los caminos más atractivos de las sierras cordobesas. En tanto, los trabajos están a cargo de Vialidad Provincial de Córdoba, organismo que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, y tienen como fin mejorar tanto la transitabilidad como la seguridad vial. Uno de los sectores de la Ruta Provincial Número 28 en obra se encuentra entre el puente sobre el río Guasta y la ladera oeste de la bajada hacia el río Yuspe, cuyo tramo tiene una extensión aproximada de 18 kilómetros y registra un avance del 23,6% luego de la primera etapa. Al mismo tiempo se realizan trabajos entre el río Yuste y el Hotel Municipal de Tanti, ubicado en la Reserva de Cerro Blanco, sobre una traza de 7 kilómetros de longitud. Por su parte, los trabajos incluyen distintas mejoras para facilitar la circulación en este camino serrano y entre las tareas que se están ejecutando se destacan: Durante el último año se completaron algunos sectores importantes de la ruta que permitieron mejorar la circulación en varios kilómetros. Entre los tramos que ya están terminados se encuentran: Asimismo, el gobierno de la provincia de Córdoba ejecutó diferentes obras viales sobre el “Camino de la Costa”, en la Ruta Provincial Número 23, sobre el Valle de Calamuchita. Las obras, por su parte, estuvieron a cargo de Vialidad Provincial y atravesaron la zona de Alpa Corral, Río de Los Sauces y Las Caleras, cuyos distritos son un gran atractivo turístico.