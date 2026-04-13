La Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza, a cargo de Osvaldo Romagnoli, anunció que el Gobierno mendocino llevará a cabo la obra más postergada. La pavimentación de la Ruta Provincial 82 continúa avanzando a pesar de que los vecinos advirtieran cierta demora en los trabajos. Ahora la provincia construye el último tramo de la RP82 que va desde Vistalba y Cacheuta. A pesar de las obras en la traza, el Gobierno indicó que está abierta al tránsito, pero pide a los conductores ir a velocidad moderada por precaución y respetar las órdenes de los banderilleros, así como utilizar los desvíos planificados por los ingenieros. El tercer tramo de la Nueva Panamericana mantendrá una sola calzada con doble sentido de circulación, pero asfaltada de nuevo, que tendrá siete metros de ancho y con circulación de ida y vuelta. Los trabajos incluyen la pavimentación de nuevos tramos entre Cacheuta y Vistalba y la ampliación de la calzada tradicional para aguatar el crecimiento del flujo de vehículos. Según Vialidad de Mendoza, la construcción también contempla el ensanche y construcción de refuerzos para seis puentes peatonales y para autos. Esta etapa de la construcción implica el montaje de las vigas de 7 metros cabeceras o principales para ampliar los puentes. Una vez colocadas, los trabajadores viales pondrán harán la prelosa y finalmente el remate de la calzada y la cobertura asfáltica. El montaje trata de colocar 24 vigas a uno de los lados, las cuales son muy importantes para sustentan todo el tablero del puente. Además se instalarán luces led en toda la traza de la ruta, pavimentación de banquinas, apertura de nuevos retornos y la construcción de una ciclovía. El Gobierno provincial también habilitará a comerciantes a que instalen puestos comerciales y otros emprendimientos, sin afectar el tránsito seguro de la carretera Nueva Panamericana. Desde la Provincia sostuvieron que el proceso de pavimentación se hará con el asfalto caliente. Según indicaron el tramo medio ya terminado tendrá sólo mantenimiento. La parte de la RP 82 que va de Cacheuta a Los Caracoles será pavimentada con microglomerado asfáltico. La obra se encuentran en marcha. Actualmente, los trabajadores finalizaron la preparación de la tierra y de las bases para colocar la carpeta asfáltica para pavimentar la ruta. La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marite Badui, afirmó que “uno de los hitos importantes de la obra es el inicio del asfalto sobre la calzada principal. Arrancaron la semana pasada y en los próximos días van a ver cómo la pavimentación toma más intensidad, en dirección a Cacheuta, donde se construirá un ordenador y se intervendrá en la puesta en valor de la urbanización de la villa”. “Se han estado haciendo grandes movimientos de tierra, trazando las calles colectoras, construyendo cordones, alcantarillas y muros contra los cerros, además de la intervención en los cauces aluvionales y los puentes”, explicaron las autoridades mendocinas. En cuento a las especulaciones sobre los avances, Vialidad de Mendoza le aseguró al medio local El Sol que “se mantiene el ritmo de trabajo previsto” y que la obra “cuenta con más de 250 trabajadores en terreno”. “Probablemente, los vecinos no lo notan porque la mayoría de los operarios aún no está trabajando en zona de calzada, sino en obras aluvionales y en la ampliación de seis puentes ya existentes, por lo que están fuera de la línea de visibilidad”, explicó el Gobierno sobre las consultas de los vecinos sobre las sospechas de que estaba paralizada. En su argumento sostuvieron que los trabajos actuales “llevan tiempo”, a causa de que se debió “desplazar y reinstalar los servicios”. “Por esta razón es que en esta primera parte la curva de avance es leve y amesetada y cuando se va llegando al final de la obra, esa curva tiene un fuerte impulso“, afirmaron. Por último, Romagnoli explicó respecto del inicio de la pavimentación, que “se están haciendo los cortes finales con las motoniveladoras. ”Luego se coloca la imprimación, una sustancia bituminosa que liga el asfalto con el suelo y, finalmente, la carpeta asfáltica”, finalizó. Los trabajos en la vía fueron adjudicados a la empresa constructora Paolini SA y se encuentra en este momento en la Etapa III. En cuanto a la Etapa III, desde el Gobierno provincial indicaron que fue recientemente inaugurada, construida y también premiada a nivel nacional por la Asociación Argentina de Carreteras como la obra vial del año. “La obra es hoy la nave insignia de la empresa contratista. Esta tercera etapa ha sido licitada, Paolini ganó la licitación, hay un contrato firmado. Aparte, la obra se financia con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que los fondos están disponibles”, sostuvieron.