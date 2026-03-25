El Gobierno de Río Negro avanzará con una obra clave para mejorar la infraestructura vial en la ciudad de Viedma y anunció que llevará a cabo la segunda etapa del sistema de iluminación sobre la Ruta Provincial Número 1, cuya licitación está prevista para el 21 de abril. La intervención sobre la RP Nro. 1 contará con una inversión superior a los 286 millones de pesos y abarca el tramo comprendido entre la calle Castelli y el cruce con la Ruta Nacional 3, uno de los accesos más importantes de la ciudad. La obra sobre la Ruta Provincial Número 1 contempla la instalación de un sistema moderno de alumbrado público, diseñado para mejorar la seguridad vial a lo largo de la traza y tener un sistema energético más eficiente. Entre los principales trabajos previstos se destacan: El Gobierno de la Provincia de Córdoba concluyó la repavimentación de la Ruta Provincial 23, conocida como el Camino de la Costa, sobre una extensión de 42 kilómetros. La intervención se produjo en un punto clave para el turismo interno ya que rodea al Valle de Calamuchita y las zonas aledañas. La traza une los valles de Calamuchita y Punilla, integrando localidades serranas y facilitando el tránsito entre distintos puntos de la región tanto del turismo como del transporte de cargas. La obra de repavimentación incluyó la colocación de una capa asfáltica iniciada desde “cero” ya que se trataba de un camino de tierra y ripio, típico de las zonas serranas de la provincia de Córdoba. Asimismo, entre los puntos más importantes que conecta la nueva ruta se encuentran Alpa Corral con Río de los Sauces. Además, los trabajos se extendieron hacia la localidad de Las Caleras, uno de los puntos productivos más importantes de la provincia. En tanto, el proyecto forma parte de un esquema más amplio de obras viales en la provincia, que incluye intervenciones como las circunvalaciones de Río Cuarto y Villa María, además de la pavimentación de la Ruta 28 y la rehabilitación de la Ruta 15.