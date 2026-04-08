Córdoba avanza con una de las obras viales más importantes de su historia con la repavimentación de la Ruta Provincial 10. Recientemente se ejecutaron trabajos en nuevos tramos en una de las trazas de mayor relevancia de la provincia, la cual posee 512 kilómetros de extensión. Con dos frentes de obra en simultáneo, el proyecto de repavimentación de la RP Nro. 10 avanza en la sección sur. Uno entre Villa Reducción y la intersección con la Ruta Provincial 11, y otro entre esa ruta y la Ruta Nacional 158, a la altura de Las Perdices. Los trabajos se desarrollan en dos sectores centrales, el que une Villa Reducción con la Ruta Provincial Número 11, mientras que el otro conecta esa vía con la Ruta Nacional Número 158, a la altura de Las Perdices. En total, se intervienen casi 60 kilómetros y las tareas incluyen movimientos de suelo y trabajos previos al asfaltado. El tramo entre Villa Reducción y la RP Nro. 11 tiene una extensión de 20,1 km y registra un avance del 40%, en donde se construirá un nuevo puente. Por su parte, el segmento comprendido entre la RP Nro. 11 y Las Perdices se extiende por 37,5 km. En este caso, el avance alcanza el 37% y también contempla la instalación de un puente que ya está en ejecución. La Ruta Provincial 10 es la vía más extensa de Córdoba, con 516 kilómetros y atraviesa zonas productivas de vital importancia a nivel nacional que la convierten en una de las más transitadas, ya que conecta puntos de producción agrícola, ganadera e industrial. En este sentido, el gobernador Martín Llaryora destacó el valor estratégico de la obra y aseguró que “obras de infraestructura como esta impulsan el desarrollo social y económico de toda la región, además de mejorar la vinculación con importantes centros manufactureros y de distribución de materia prima, como Río Cuarto y Villa María”. Avanza la obra para completar la Autopista Nacional Ruta 19 entre Córdoba y San Francisco, un proyecto clave para mejorar la conectividad regional. A lo largo de sus 62,9 kilómetros se ejecutan tareas como la construcción de alcantarillas, el montaje de vigas y hormigonado de columnas del puente en Chañaritos, y la recompactación de terraplenes existentes. También se desarrollan trabajos en taludes, cunetas y pilotes de puentes. La inversión total asciende a 191.166 millones de pesos y genera cerca de 110 empleos. La autopista tendrá dos carriles por sentido, velocidad máxima de 130 km por hora y mejorará la seguridad vial, impulsando la producción y el comercio del Mercosur.