El Gobierno de Río Negro anunció la renovación integral de la Ruta Provincial 80 hasta el acceso al aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria de San Carlos de Bariloche. Se trata de una obra estratégica que demandará una inversión de más de $ 3.600 millones y que apunta a mejorar la seguridad vial y la previsibilidad en uno de los corredores turísticos más importantes del país. La obra de repavimentación se desarrollará sobre un tramo de 5,6 kilómetros, con orientación predominante oeste-este, que conecta la Ruta Nacional 40 con el aeropuerto Teniente Luis Candelaria. Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el proyecto contempla mantener la traza existente, pero intervenir de manera integral la superficie de rodadura. En ese sentido, el plan de obra incluye: Además, se prevén mejoras en puntos específicos del trazado, como la intersección de acceso a la Sociedad Rural y trabajos hidráulicos sobre el puente del arroyo del Medio, que contemplan gaviones y enrocado para reforzar la estabilidad de la estructura. De acuerdo con el comunicado oficial, la carpeta de rodamiento actual “se encuentra en un estado de deterioro progresivo producido por el envejecimiento de su vida útil y aumento del tránsito”, una situación que impacta directamente en la seguridad vial. Desde Vialidad Rionegrina remarcaron que la intervención “resulta fundamental para mejorar la circulación y la seguridad vial, además de ser de gran importancia para el turismo y el transporte de bienes y servicios en la Comarca Andina”. El objetivo central del proyecto es brindar una infraestructura a la altura de la principal puerta de entrada aérea de la región. El Gobierno provincial destacó que el llamado a licitación pública para la rehabilitación y repavimentación de la Ruta Provincial 80 se enmarca en una política sostenida de inversión en infraestructura vial. La apertura de sobres está prevista para el 8 de mayo, y el plazo de ejecución será de 270 días corridos una vez iniciados los trabajos. En el comunicado oficial, la Provincia remarcó que “en un escenario donde las rutas nacionales atraviesan un marcado proceso de deterioro, sin intervenciones de conservación por parte del Gobierno Nacional ni financiamiento para nuevas obras, el Estado provincial continúa sosteniendo una inversión constante y planificada sobre su red vial”. La repavimentación del acceso al aeropuerto de Bariloche forma parte del Plan de Obras 2023–2027 que impulsa el Gobierno provincial. Entre los proyectos destacados se encuentran: